МВД назвало признаки мошеннического интернет-магазина
Заниженные цены, отсутствие данных о продавце и контактов, а также невозможность оформить доставку являются признаки мошеннического интернет-магазина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
По данным полиции, в подобных онлайн-магазинах зачастую цены на товары могут быть значительно ниже. Также покупателей могут привлекать фейковыми акциями и ограниченным количеством товаров. Помимо этого у мошеннических интернет-магазинов нет доставки курьером и самовывоза. При этом требуется предоплата якобы за услуги транспортной компании. Вместо контактных данных о продавце могут предложить заполнить «форму обратной связи».
В МВД рекомендовали искать подтверждение того, что сайт является официальным, а также читать отзывы о магазине и использовать безопасные способы оплаты.
Правоохранительные органы регулярно отчитываются о новых схемах мошенничества. В частности, злоумышленники могут предлагать подработку на продаже подарочных сертификатов, а также использовать комбинированные атаки на россиян. По данным МВД, число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 года сократилось на 30%. Минцифры связывает снижение активности киберпреступников с принятием пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод».