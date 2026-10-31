МВД назвало признаки мошеннического интернет-магазина

По данным полиции, в подобных онлайн-магазинах зачастую цены на товары могут быть значительно ниже. Также покупателей могут привлекать фейковыми акциями и ограниченным количеством товаров. Помимо этого у мошеннических интернет-магазинов нет доставки курьером и самовывоза. При этом требуется предоплата якобы за услуги транспортной компании. Вместо контактных данных о продавце могут предложить заполнить «форму обратной связи».