Силы ПВО за ночь сбили над Россией 433 БПЛА
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 433 беспилотника самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили в том числе над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями.
Согласно пресс-релизу российского ведомства, дроны также уничтожили над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями, а также Башкирией и Татарстаном.
В Ростовской области сбили более 90 БПЛА. При падении обломков БПЛА повреждены крыша, остекление и хозостройка частного домовладения, пострадавших нет. Власти других регионов о жертвах или последствиях на земле не сообщали.