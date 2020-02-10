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09:54
Минфин предложил дать гарантии при проведении валютных операций попавшим под санкции россиянам
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(обновлено: 09.04.2021)
Использование электросамокатов и гироскутеров
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