Минтранс подготовил предложения по регулированию движения электросамокатов
Минтранс России подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и электровелосипедов, на тротуарах. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
«Предложения все готовы. Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью»,— сказал господин Никитин журналистам (цитата по ТАСС). Он уточнил, что предложения будут вынесены на рассмотрение в ближайшие два–три месяца.
По данным ГИБДД, число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в России выросло на 32% за январь-май. Всего произошло 1,16 тыс. аварий. Погибли 11 человек, 1,23 тыс.— пострадали. Основная причина происшествий — нарушение ПДД катающимися.
Предложения по регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, постоянно обсуждаются и дорабатываются Минтрансом. Предыдущие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), вступившие в силу 1 марта 2023 года, впервые ввели определение СИМ, ограничили их скорость до 25 км/ч и запретили выезд на автомагистрали. Однако уже тогда Минтранс признал, что этого недостаточно, и продолжил работу над новыми мерами.
Впоследствии было предложено приравнять пользователей СИМ к водителям транспортных средств, обязать их проходить проверку на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД, а также запретить подавать звуковые сигналы пешеходам и кататься вдвоем. Обсуждались вопросы регистрации СИМ в федеральном реестре (по аналогии с автомобилями) и получения номерных знаков, но от идеи с реестром впоследствии отказались. Также предлагалось ввести повышенные штрафы за нарушения ПДД, достигающие до 30 тыс. рублей за пьяное вождение. Не менее существенным вопросом является создание адекватной инфраструктуры, включая велодорожки и специальные парковки, финансирование которых вызывает дискуссии на региональном уровне.
В 2026 году ожидается продолжение регулирования, направленного на интеграцию электросамокатов в транспортную систему городов, при этом регионам поручено разрабатывать планы по созданию инфраструктуры. В частности, президентом было поручено рассмотреть вопрос о запрете движения СИМ по тротуарам. Эти шаги направлены на повышение безопасности дорожного движения, поскольку аварийность с участием СИМ продолжает расти.