Минтранс подготовил предложения по регулированию движения электросамокатов

Минтранс России подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и электровелосипедов, на тротуарах. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Предложения все готовы. Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью»,— сказал господин Никитин журналистам (цитата по ТАСС). Он уточнил, что предложения будут вынесены на рассмотрение в ближайшие два–три месяца.

По данным ГИБДД, число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в России выросло на 32% за январь-май. Всего произошло 1,16 тыс. аварий. Погибли 11 человек, 1,23 тыс.— пострадали. Основная причина происшествий — нарушение ПДД катающимися.