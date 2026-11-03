Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ЖизньПДД и дороги

Какие изменения ждут водителей электросамокатов, мопедов и велосипедов. Главное

Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД). Среди самых существенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. “Ъ” ознакомился с финальным текстом поправок.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Электросамокаты и электровелосипеды

  • Электросамокаты с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт будут считаться мопедами и получат статус механических транспортных средств. Аналогичное правило вводится для электровелосипедов с мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт.

  • Водителям потребуется предъявлять права категории М по требованию инспектора.

  • Обычный велосипед сможет двигаться только за счет мускульной тяги, без электромотора.

  • СИМ будут считаться электросамокаты и электровелосипеды со скоростью не более 25 км/ч и мощностью двигателя от 100 до 250 Вт.

  • Пользователи СИМ должны будут соблюдать правила проверки технического состояния, останавливаться по требованию сотрудника полиции, не ездить в состоянии опьянения, не оставлять место ДТП и проходить освидетельствование.

Правила передвижения на электросамокатах

  • Детям младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах по территориям общего пользования: улицам, набережным, скверам и бульварам.

  • Подростки старше 16 лет и взрослые смогут ездить по велодорожкам, велосипедным зонам, проезжей части жилых зон и выделенным полосам для велосипедистов. Выезжать на обычную дорогу или проспект при наличии велосипедной полосы будет нельзя.

  • Выезд на тротуар и в пешеходную зону разрешат только при отсутствии велодорожек и специальных полос. У владельцев СИМ массой более 35 кг и курьеров-доставщиков такого права не будет.

  • Запретят перевозить на одном СИМ двух и более человек.

Парковка электросамокатов

  • Появятся специально отведенные места для парковки СИМ, обозначенные знаками или разметкой.

  • Разметку для таких парковок смогут выполнять синим цветом — в этом случае стоянка будет платной.

  • Оставлять электросамокат в разрешенном месте можно будет только на подножке или в вертикальном зафиксированном положении.

Мотоциклы, электромобили и гибриды

  • Запретят движение по дорогам общего пользования и прилегающим территориям средств и механизмов, для которых правила движения не установлены или отсутствует обязательная регистрация.

  • Ограничение коснется прежде всего питбайков, которые продаются как спортинвентарь и не имеют документов для регистрации. Под запрет также попадут самодельная техника, болотоходы кустарного производства и другие подобные устройства без необходимых документов.

  • Парковаться на местах, предназначенных для электромобилей и гибридов, можно будет только во время зарядки.

  • За нарушение, предположительно, будут применять штраф по статье 12.19 КоАП, где закреплен штраф 500 руб. за нарушение требований знаков и разметки (2,5 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге).

Новые дорожные знаки и разметка

  • Появятся знаки и разметка для обозначения мест стоянки транспорта оперативных служб: пожарных, скорой помощи, полиции и аварийно-спасательных служб.

  • Введут обозначение велопереездов. Также появится зона «регулируемой стоянки», где парковка может быть платной. Для ее обозначения будет достаточно одного указателя в начале зоны.

Изменения для автомобилистов

  • Разрешат разворот на диагональных пешеходных переходах.

  • Будет запрещено разворачиваться в местах пересечения с велодорожками и выезжать на перекресток при образовавшемся впереди заторе, даже если водитель собрался повернуть.

  • Запретят останавливаться в непосредственной близости от железнодорожных переездов, если это мешает движению поездов.

  • Легковые грузовики массой до 3,5 т с прицепом смогут двигаться со скоростью не более 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на остальных дорогах.

Рынок электросамокатов
Автомобильные правила и штрафы
Транспорт

Авторы

  • Мария Ежовкина
    Мария Ежовкина
    редактор