Какие изменения ждут водителей электросамокатов, мопедов и велосипедов. Главное

Запретят движение по дорогам общего пользования и прилегающим территориям средств и механизмов, для которых правила движения не установлены или отсутствует обязательная регистрация.

Ограничение коснется прежде всего питбайков, которые продаются как спортинвентарь и не имеют документов для регистрации. Под запрет также попадут самодельная техника, болотоходы кустарного производства и другие подобные устройства без необходимых документов.

Парковаться на местах, предназначенных для электромобилей и гибридов, можно будет только во время зарядки.