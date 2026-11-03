Какие изменения ждут водителей электросамокатов, мопедов и велосипедов. Главное
Электросамокаты и электровелосипеды
Электросамокаты с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт будут считаться мопедами и получат статус механических транспортных средств. Аналогичное правило вводится для электровелосипедов с мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт.
Водителям потребуется предъявлять права категории М по требованию инспектора.
Обычный велосипед сможет двигаться только за счет мускульной тяги, без электромотора.
СИМ будут считаться электросамокаты и электровелосипеды со скоростью не более 25 км/ч и мощностью двигателя от 100 до 250 Вт.
Пользователи СИМ должны будут соблюдать правила проверки технического состояния, останавливаться по требованию сотрудника полиции, не ездить в состоянии опьянения, не оставлять место ДТП и проходить освидетельствование.
Правила передвижения на электросамокатах
Детям младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах по территориям общего пользования: улицам, набережным, скверам и бульварам.
Подростки старше 16 лет и взрослые смогут ездить по велодорожкам, велосипедным зонам, проезжей части жилых зон и выделенным полосам для велосипедистов. Выезжать на обычную дорогу или проспект при наличии велосипедной полосы будет нельзя.
Выезд на тротуар и в пешеходную зону разрешат только при отсутствии велодорожек и специальных полос. У владельцев СИМ массой более 35 кг и курьеров-доставщиков такого права не будет.
Запретят перевозить на одном СИМ двух и более человек.
Парковка электросамокатов
Появятся специально отведенные места для парковки СИМ, обозначенные знаками или разметкой.
Разметку для таких парковок смогут выполнять синим цветом — в этом случае стоянка будет платной.
Оставлять электросамокат в разрешенном месте можно будет только на подножке или в вертикальном зафиксированном положении.
Мотоциклы, электромобили и гибриды
Запретят движение по дорогам общего пользования и прилегающим территориям средств и механизмов, для которых правила движения не установлены или отсутствует обязательная регистрация.
Ограничение коснется прежде всего питбайков, которые продаются как спортинвентарь и не имеют документов для регистрации. Под запрет также попадут самодельная техника, болотоходы кустарного производства и другие подобные устройства без необходимых документов.
Парковаться на местах, предназначенных для электромобилей и гибридов, можно будет только во время зарядки.
За нарушение, предположительно, будут применять штраф по статье 12.19 КоАП, где закреплен штраф 500 руб. за нарушение требований знаков и разметки (2,5 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге).
Новые дорожные знаки и разметка
Появятся знаки и разметка для обозначения мест стоянки транспорта оперативных служб: пожарных, скорой помощи, полиции и аварийно-спасательных служб.
Введут обозначение велопереездов. Также появится зона «регулируемой стоянки», где парковка может быть платной. Для ее обозначения будет достаточно одного указателя в начале зоны.
Изменения для автомобилистов
Разрешат разворот на диагональных пешеходных переходах.
Будет запрещено разворачиваться в местах пересечения с велодорожками и выезжать на перекресток при образовавшемся впереди заторе, даже если водитель собрался повернуть.
Запретят останавливаться в непосредственной близости от железнодорожных переездов, если это мешает движению поездов.
Легковые грузовики массой до 3,5 т с прицепом смогут двигаться со скоростью не более 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на остальных дорогах.