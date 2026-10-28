В Краснодарском крае введены штрафы за брошенные электросамокаты
Депутаты заксобрания Краснодарского края утвердили поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях». Они устанавливают ответственность для пассажиров средств индивидуальной мобильности, в основном самокатов, за оставление их в неположенных местах. Кикшеринговые компании будут наказывать за несвоевременную эвакуацию электросамокатов, брошенных на улицах.
Места стоянок средств индивидуальной мобильности в Краснодарском крае определяются муниципальными правилами благоустройства. В органы власти поступают жалобы на то, что пассажиры электросамокатов часто бросают их в неположенных местах, тем самым создавая сложности для пешеходов. Согласно поправкам к краевому закону, для нарушителей предусмотрены штрафы: 1 тыс. руб. для граждан, 10 тыс. руб. для предпринимателей без образования юридического лица и 100 тыс. руб. для юридических лиц.
Власти региона признают, что в Краснодарском крае растет количество аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В 2025 году было зарегистрировано 195 подробных дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 5 человек и 211 — получили травмы.