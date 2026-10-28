В Краснодарском крае введены штрафы за брошенные электросамокаты

Места стоянок средств индивидуальной мобильности в Краснодарском крае определяются муниципальными правилами благоустройства. В органы власти поступают жалобы на то, что пассажиры электросамокатов часто бросают их в неположенных местах, тем самым создавая сложности для пешеходов. Согласно поправкам к краевому закону, для нарушителей предусмотрены штрафы: 1 тыс. руб. для граждан, 10 тыс. руб. для предпринимателей без образования юридического лица и 100 тыс. руб. для юридических лиц.