Власти Москвы поддержали поправки в ПДД от Минтранса
Департамент транспорта Москвы поддерживает предложенные Минтрансом России изменения Правил дорожного движения. Ведомство принимало активное участие в разработке поправок. Об этом сообщили «Ъ» в дептрансе.
Одним из наиболее важных предложений в дептрансе назвали установление минимального возраста для пользования СИМ. Так, водители электросамокатов младше 16 лет смогут кататься исключительно за пределами «территорий общего пользования» — путь на улицы, набережные, в скверы и бульвары для них будет закрыт.
«Предлагаемые изменения учитывают практический опыт Москвы, направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения и формирование единых и понятных правил использования СИМ по всей стране»,— подчеркнули в дептрансе.
С текстом предложенных Минтрансом поправок ознакомился «Ъ». Документ будет опубликован в ближайшее время. Среди предложенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары, обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М и запрет ездить на СИМ вдвоем.