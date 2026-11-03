Власти Москвы поддержали поправки в ПДД от Минтранса

Одним из наиболее важных предложений в дептрансе назвали установление минимального возраста для пользования СИМ. Так, водители электросамокатов младше 16 лет смогут кататься исключительно за пределами «территорий общего пользования» — путь на улицы, набережные, в скверы и бульвары для них будет закрыт.