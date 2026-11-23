Инвесторы припарковали самокаты
Фонд «Цифровые горизонты» вышел из капитала «Юрент»
Фонд «Цифровые горизонты», выкупивший в 2025 году у ВЭБ долю в операторе кикшеринга «Юрент», вышел из состава учредителей сервиса. Его доля в 10,49% оценочной стоимостью в 900 млн руб. перешла мажоритарию компании — МТС. Не исключено, что консолидация основным владельцем всего бизнеса «Юрент», предоставляющего самокаты в аренду, является подготовкой к запланированному на 2027 год IPO компании.
Закрытый паевой инвестфонд «Цифровые горизонты» под управлением АО «УК "Молния"» 5 ноября 2026 года вышел из числа совладельцев операционного лица компании кикшеринга «Юрент» — ООО «Юрентбайк.ру», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля фонда в 10,49% перешла структуре мажоритарного акционера МТС, чье участие теперь составляет 95,1%. За миноритариями Андреем Сороко и Денисом Богдановым сохранились по 3,42% и 1,46% в капитале компании соответственно. В «Юрент» рекомендовали обратиться за комментариями к акционерам. В МТС и УК «Молния» не ответили на запросы “Ъ”.
Сервис по аренде электросамокатов «Юрент» в 2018 году создали в Ставропольском крае Ольга Стефанюк и Андрей Калинин. Компания развивалась на юге России, в 2020 году вышла в Москву и другие регионы страны. Весной 2019 года сервис привлек 150 млн руб. от частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. «ВЭБ Венчурс» вложился в него в 2022 году вместе с МТС и фондом VPE. Общая сумма инвестиций составила 2,09 млрд руб. МТС в 2024 году стала основным владельцем сервиса, изменив его название на «МТС Юрент». В начале 2025 года «ВЭБ Венчурс» продал свою долю закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты».
Сейчас в парке «Юрент» 160 тыс. самокатов, сервис работает в 175 российских городах. В 2025 году выручка ООО «Юрентбайк.ру» выросла на 48% год к году, до 8,17 млрд руб., чистый убыток вырос в 2,7 раза, до 3,5 млрд руб.
Главный редактор отраслевого портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров считает, что инициатором сделки стала МТС, а не паевой фонд, поскольку «Юрент» несет убытки по итогам 2025 года, а инвесторы редко избавляются от подешевевших активов с потенциалом. Он полагает, что выкуп доли у «Цифровых горизонтов» связан с планами «Юрент» на IPO на следующий год. Весной 2025 года гендиректор сервиса Иван Туринге не исключал первичного размещения акций компании на бирже при благоприятной конъюнктуре. Тогда он подчеркивал, что пока рыночная конъюнктура не позволяет это осуществить, так как ключевая ставка ЦБ остается на высоком уровне.
Не исключено, что «Цифровые горизонты» решили выйти из бизнеса «Юрент» из-за убытков оператора.
Директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов, впрочем, считает, что фонд достиг целевой доходности. Сейчас удачное время для выкупа доли миноритария за счет роста убытка, отмечает Денис Кунгуров. По его оценке, в прошлом году 10% в капитале «Юрент» стоили 800–900 млн руб. и вряд ли значительно выросли в цене. Господин Жиганов не исключает, что МТС в будущем может довести участие в операторе кикшеринга до 100%, подчеркивая, что это будет зависеть от договоренностей с миноритариями.
207 рублей
составила средняя стоимость аренды самоката в России в январе—августе 2026 года, по данным «Чек Индекса».
Темпы роста рынка кикшеринга замедляются вследствие насыщения этого сегмента. По оценке директора автомобильной практики аудиторской компании «ТеДо» Виктории Синичкиной, в 2026 году рынок может вырасти на 14–17%, а в следующем — на 10%. По данным «Чек Индекса», в январе—августе 2026 года число поездок в сервисах аренды электросамокатов выросло на 3% по всей России, а средний чек увеличился на 14%, до 207 руб. Операторы все больше зарабатывают не за счет резкого увеличения числа самокатов, а за счет загрузки парка, оборачиваемости, ценообразования и операционной эффективности, резюмирует госпожа Синичкина.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 7