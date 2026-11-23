Главный редактор отраслевого портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров считает, что инициатором сделки стала МТС, а не паевой фонд, поскольку «Юрент» несет убытки по итогам 2025 года, а инвесторы редко избавляются от подешевевших активов с потенциалом. Он полагает, что выкуп доли у «Цифровых горизонтов» связан с планами «Юрент» на IPO на следующий год. Весной 2025 года гендиректор сервиса Иван Туринге не исключал первичного размещения акций компании на бирже при благоприятной конъюнктуре. Тогда он подчеркивал, что пока рыночная конъюнктура не позволяет это осуществить, так как ключевая ставка ЦБ остается на высоком уровне.