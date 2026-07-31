В ПДД пропишут новые нормы для электросамокатов

Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко, выступая на семинаре «Стратегия интеграции и цифровая трансформация инфраструктуры средств индивидуальной мобильности (СИМ)» в Екатеринбурге, рассказал об изменениях в законодательстве для регулирования использования электросамокатов.

Сейчас, пояснил он, из-за неточной терминологии в Правилах дорожного движения владельцы некоторых мопедов ездят без прав под предлогом того, что якобы управляют СИМ (для них удостоверения не нужны). Такие ситуации Минтранс хочет исключить с помощью поправок к правилам, которые будут внесены в правительство ориентировочно в ноябре. Под определение СИМ будут попадать исключительно электросамокаты и аналогичный по характеристикам транспорт.

Не исключено, что к СИМ приравняют электровелосипеды, но не все модели подряд, а только те, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км/ч без использования ног. Сейчас они считаются обычными велосипедами и подчиняются соответствующим правилам. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. В ПДД появятся новые дорожные знаки, один из которых будет обозначать зональный запрет движения СИМ на отдельной территории.

Готовятся также правила обязательной регистрации электросамокатов (как частных, так и кикшеринговых). Их владельцам нужно будет подать заявление на портал «Госуслуг» с фотографией электросамоката, после чего забрать из ГИБДД свидетельство о регистрации и номер. Параллельно с этим будут доработаны поправки к КоАП, в которых пропишут штрафы для катающихся. Изменения в кодекс были приняты в первом чтении еще в 2024 году, ко второму чтению их синхронизируют с ПДД.

В 2023 году кабмин утвердил «"дорожную карту" по нормативно-правовому и техническому регулированию» СИМ. В 2026 году президент поручил Минтрансу изучить возможность запрета езды СИМ и курьерских электровелосипедов по тротуарам. Сейчас Минтранс готовит рекомендации для регионов по организации движения электросамокатов и размещению парковок. За шесть месяцев 2026 года, по данным ГИБДД, в России произошло 1,9 тыс. ДТП с СИМ (+32% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 25 человек и пострадало 2 тыс. человек.

Иван Буранов