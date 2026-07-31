В ПДД пропишут новые нормы для электросамокатов
Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко, выступая на семинаре «Стратегия интеграции и цифровая трансформация инфраструктуры средств индивидуальной мобильности (СИМ)» в Екатеринбурге, рассказал об изменениях в законодательстве для регулирования использования электросамокатов.
Сейчас, пояснил он, из-за неточной терминологии в Правилах дорожного движения владельцы некоторых мопедов ездят без прав под предлогом того, что якобы управляют СИМ (для них удостоверения не нужны). Такие ситуации Минтранс хочет исключить с помощью поправок к правилам, которые будут внесены в правительство ориентировочно в ноябре. Под определение СИМ будут попадать исключительно электросамокаты и аналогичный по характеристикам транспорт.
Не исключено, что к СИМ приравняют электровелосипеды, но не все модели подряд, а только те, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км/ч без использования ног. Сейчас они считаются обычными велосипедами и подчиняются соответствующим правилам. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. В ПДД появятся новые дорожные знаки, один из которых будет обозначать зональный запрет движения СИМ на отдельной территории.
Готовятся также правила обязательной регистрации электросамокатов (как частных, так и кикшеринговых). Их владельцам нужно будет подать заявление на портал «Госуслуг» с фотографией электросамоката, после чего забрать из ГИБДД свидетельство о регистрации и номер. Параллельно с этим будут доработаны поправки к КоАП, в которых пропишут штрафы для катающихся. Изменения в кодекс были приняты в первом чтении еще в 2024 году, ко второму чтению их синхронизируют с ПДД.
В 2023 году кабмин утвердил «"дорожную карту" по нормативно-правовому и техническому регулированию» СИМ. В 2026 году президент поручил Минтрансу изучить возможность запрета езды СИМ и курьерских электровелосипедов по тротуарам. Сейчас Минтранс готовит рекомендации для регионов по организации движения электросамокатов и размещению парковок. За шесть месяцев 2026 года, по данным ГИБДД, в России произошло 1,9 тыс. ДТП с СИМ (+32% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 25 человек и пострадало 2 тыс. человек.
В России с 2020 года обсуждаются поправки в Правила дорожного движения (ПДД) для регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Основная проблема заключалась в том, что по действующим ПДД пользователи СИМ приравнивались либо к пешеходам (если мощность двигателя менее 250 Вт), либо к водителям мопедов (если мощность более 250 Вт), что создавало правовые пробелы и сложности с контролем нарушений.
Первые существенные изменения в ПДД, регулирующие статус СИМ, вступили в силу 1 марта 2023 года. Были введены определение СИМ, ограничение скорости до 25 км/ч, а также требования к движению по тротуарам и велодорожкам. Однако Минтранс и ГИБДД вскоре признали, что этого недостаточно, и продолжили работу над новыми поправками, включая усиление штрафов, введение обязательной регистрации и новые ограничения для пользователей СИМ.
Предлагаемые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, поскольку аварийность с участием СИМ растет. Например, за первые девять месяцев 2024 года в России зафиксировано 3,89 тыс. ДТП с участием СИМ, что на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти городов, не дожидаясь федерального регулирования, вводят локальные запреты, хотя Минтранс не поддерживает такую практику. Отмечается, что без четкого федерального законодательства будет сложно контролировать соблюдение правил, особенно частными владельцами СИМ.
Параллельно с изменениями в ПДД ведется работа над поправками к КоАП, предусматривающими усиление ответственности для водителей СИМ, в том числе за превышение скорости и управление в нетрезвом виде. Также обсуждаются вопросы обязательной регистрации СИМ, аналогичной регистрации автомобилей, и введение номерных знаков для них, что позволит более эффективно контролировать нарушения с помощью камер. Однако процесс согласования этих поправок затягивается из-за споров между ведомствами и участниками рынка.