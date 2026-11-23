В Москве завершился сезон проката электросамокатов
В Москве завершился сезон проката электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Это связано с похолоданием и предстоящими снегопадами.
«Самокаты и велосипеды на парковках уже недоступны для аренды. Операторы постепенно увозят их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году»,— отмечается в сообщении.
В этом году сезон проката электросамокатов и велосипедов начался в Москве 1 апреля. 18 ноября аренду приостанавливали на сутки из-за снегопада.