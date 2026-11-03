Курьерам в России запретят выезжать на тротуары

В марте этого года президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть запрет на движение по тротуарам для курьеров, которые развозят заказы на электровелосипедах. Проблема обсуждалась и в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека. Тогда президент говорил о жалобах граждан на то, как передвигаются курьеры по городу.