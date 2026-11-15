ГИБДД обновила данные об аварийности с участием электросамокатов
Госавтоинспекция России опубликовала на своем сайте актуальные данные о состоянии аварийности в России за десять месяцев 2026 года. Отчет включает в том числе данные о ДТП, в которых участвовали электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Всего произошло 4,47 тыс. таких аварий, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 76 человек (+13,4% год к году) и пострадало 4,7 тыс. (+45% год к году).
По вине водителей СИМ произошло более 3 тыс. ДТП. Также ГИБДД зафиксировала почти 2,8 тыс. наездов на граждан, которые управляли СИМ, это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросла аварийность с другими видами двухколесного транспорта: с мопедами — на 11,4%, с мотоциклами — на 5,4%. Число ДТП с пострадавшими велосипедистами увеличилось на 27,9% с начала года.
Минтранс России, напомним, опубликовал 3 ноября проект изменений в Правила дорожного движения, направленных на снижение аварийности с СИМ. Планируется запретить кататься на электросамокате вдвоем, вводятся специальные парковочные места для СИМ. Выезжать на дороги общего пользования за рулем электросамокатов нельзя будет подросткам младше 16 лет. Кроме того, электровелосипеды и электросамокаты с двигателями от 250 Вт приравниваются по статусу к мопедам, для управления ими потребуются права. Обсуждение документа продлится до 20 ноября, опрошенные “Ъ” эксперты уже высказали свои замечания.