ГИБДД обновила данные об аварийности с участием электросамокатов

Госавтоинспекция России опубликовала на своем сайте актуальные данные о состоянии аварийности в России за десять месяцев 2026 года. Отчет включает в том числе данные о ДТП, в которых участвовали электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Всего произошло 4,47 тыс. таких аварий, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 76 человек (+13,4% год к году) и пострадало 4,7 тыс. (+45% год к году).