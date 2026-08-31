Электросамокаты всех стран, объединяйтесь

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ с правилами испытаний и эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Среди требований документа — ограничение скорости 25 км/ч, автоматическое торможение в «медленных» зонах, установка фар и фонарей, взаимодействие средств индивидуальной мобильности (СИМ) с ЭРА-ГЛОНАСС. Пока действует национальный стандарт 2022 года, но новый будет иметь уже межгосударственный статус и применяться во всех странах ЕАЭС. Эксперты также не исключают перевода ГОСТа в статус обязательного: в этом случае, прогнозируют они, у любителей использовать СИМ могут возникнуть дополнительные сложности из-за новых мер контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ 35391-2026, в котором описаны технические требования и методы испытаний электрических средств индивидуальной мобильности. Разработанный ФГУП НАМИ документ начнет действовать с 1 октября 2027 года и придет на смену ГОСТ Р 70514. Утвержденный в 2022 году документ впервые ввел требования для сертификации ввозимых и производимых на территории РФ электросамокатов и моноколес. Производители, желавшие добровольно сертифицировать свои устройства по новым правилам, должны были ограничить скорость моделей до 25 км/ч, ввести функцию автоматического замедления с помощью IoT-модулей, передающих данные с самоката в систему мониторинга, установить фары, задние фонари, звуковой сигнал и т. д.

Новый ГОСТ по аналогии со старым ориентирован на изготовителей и импортеров транспортных средств, но имеет статус межгосударственного, а значит, будет применяться уже на территории всех стран ЕАЭС, пояснил “Ъ” директор по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев.

Положения межгосударственного стандарта в целом повторяют нормы российского, поясняет он, при этом внесен ряд изменений в связи со спецификой государств—членов ЕАЭС.

Так, по пока еще действующему российскому ГОСТу функция мониторинга СИМ связана с системой ЭРА-ГЛОНАСС, но в других странах может быть другая система, это нашло отражение в стандарте. В РФ платформой, чтобы собирать данные с СИМ, все равно будет ЭРА-ГЛОНАСС, но поскольку стандарт добровольный, то сейчас электросамокаты с системой пока не общаются.

По данным ГИБДД, за семь месяцев этого года в РФ произошло 2,7 тыс. ДТП с участием СИМ (на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в которых погибло 39 человек и ранено 2,8 тыс. Больше всего таких аварий произошло в Москве (528), Санкт-Петербурге (237) и Краснодарском крае (172).

В столичном дептрансе заявили “Ъ”, что принимали активное участие в разработке документа, отметив, что положения российского ГОСТа в Москве обязательны для соблюдения всеми операторами кикшеринга. Не исключено, что впоследствии новый ГОСТ станет обязательным для применения (все стандарты РФ по умолчанию носят добровольный характер), предполагает профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский, для этого должны быть внесены поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». “Ъ” направил запрос в Минпромторг. В этом случае, предполагает господин Гаевский, могут возникнуть проблемы, в частности, для катающихся на моноколесах. Для таких СИМ в документе заложено требование иметь систему принудительного замедления в «медленных» зонах, например в парках, но из-за особенностей управления моноколесом внезапное и неожиданное торможение может привести к падению ездока, отмечает эксперт. В России, по оценкам эксперта, сейчас используется около 200 тыс. таких СИМ.

Если ГОСТ станет обязательным, требования документа будут распространяться на частные электросамокаты и моноколеса, отмечает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. «У нас сейчас более 1 млн незарегистрированных и неучтенных СИМ в частном пользовании (парк кикшеринговых электросамокатов составляет 500 тыс. штук.— “Ъ”),— отмечает она.— Возникает вопрос: кто должен будет устанавливать IoT-модули — производители или дистрибуторы? Сколько будут стоить эти модули? Как и кто будет отслеживать, что СИМ на дороге перемещается с этим модулем?»

«Утверждение единого ГОСТа позволит закрепить единое определение СИМ и ввести для них обязательную сертификацию после вступления в силу изменений в техническом регламенте,— отмечают в дептрансе Москвы.— Это позволит не только прокатным, но и личным СИМ соблюдать ПДД и единые для всех медленные зоны, а также ввозить на территорию РФ только СИМ, прошедшие сертификацию на соответствие требованиям ГОСТа. Благодаря этому передвижение на СИМ в городах станет намного безопаснее».

Для дальнейшего контроля за передвижением электросамокатов Минтранс готовит поправки к ПДД, которые планируется внести в правительство в ноябре.

В документе могут зафиксировать норму, которая приравняет к СИМ электровелосипеды, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км/ч без использования ног. Сейчас такие транспортные средства считаются обычными велосипедами и подчиняются соответствующим правилам. Отдельный российский ГОСТ на электровелосипеды принят в 2024 году, сейчас он проходит апробацию, сказал “Ъ” Сергей Аникеев, после завершения которой НАМИ, возможно, предложит членам ЕАЭС разработать и утвердить соответствующий межгосударственный стандарт.

Иван Буранов