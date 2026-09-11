Кикшеринг набрал скорость

Несмотря на снижение числа поездок на арендованных электросамокатах в первой половине 2026 года по итогам восьми месяцев спрос вырос на 3%. Все чаще граждане пользуются средствами индивидуальной мобильности как частью транспортной системы, а не в развлекательных целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В январе—августе 2026 года число поездок в сервисах аренды электросамокатов выросло на 3% по всей России, подсчитали в сервисе «Чек индекс» по запросу “Ъ”. В Москве показатель вырос на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Средний чек по всей стране при этом увеличился на 14%, до 207 руб., в Москве — на 12%, до 311 руб., в Санкт-Петербурге — на 11%, до 221 руб.

После не слишком удачного для сервисов начала сезона 2026 года, когда рынок снизился на 3% год к году, в летние месяцы спрос на аренду электросамокатов вырос, в совокупности обеспечив позитивные показатели продаж за прошедшие восемь месяцев в целом, отмечают эксперты «Чек индекс». В компании связывают повышение спроса на шеринг самокатов с удорожанием такси, каршеринга и автомобильных поездок в связи с ростом цен на бензин в том числе из-за сложной топливно-логистической ситуации. Так, в июне 2026 года таксисты реже выходили на линию из-за проблем с топливом (см. “Ъ” от 30 июня). Рынок краткосрочной аренды авто также сократился. В январе—июле 2026 года потребители потратили на услуги каршеринга 33 млрд руб., что на 9% меньше год к году.

Оператор кикшеринга «Юрент» также зафиксировал рост спроса на аренду электросамокатов. В компании сообщили “Ъ”, что число поездок в январе—августе 2026 года выросло на 5,4%. В Whoosh раскрывают данные только за первое полугодие: число поездок на самокатах оператора осталось на уровне прошлого года — 56,5 млн. В «Яндекс Go» данные не предоставили.

Ключевая тенденция — не просто увеличение числа поездок, а смена самого характера использования самокатов, отмечают в «Юренте». В текущем сезоне в компании зафиксировали значительный рост числа коротких «транспортных» поездок. Среднее время поездки на самокатах сервиса составило 9,6 минуты. В текущем году доля коротких поездок до 10 минут выросла до 88,3%, при том что в 2023 году на них приходилось 50%. В абсолютных показателях число таких поездок выросло в 2,9 раза.

Рынок переходит к более зрелой модели использования, подтверждают в Whoosh. Там отмечают, что пользователи чаще выбирают самокат как регулярный транспорт, а не как спонтанный или развлекательный сервис. В Москве уже 85–90% поездок имеют транспортный сценарий, а 67% пользователей в том числе используют самокаты для связи с метро, остановками и транспортно-пересадочными узлами, отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов. Это делает спрос более регулярным, добавляет он.

Наиболее показательную динамику демонстрируют города-миллионники, где общественный транспорт развит, однако присутствует потребность завершения маршрута на самокате (от остановки общественного транспорта до дома или офиса), добавляют в «Юренте». Это Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи: именно там сервисы наиболее активно интегрируются в транспортную систему.

При этом есть города, где кикшеринг перестал развиваться из-за ограничений, введенных местными властями. Прокуратура Московской области по жалобе операторов аренды электросамокатов добилась локальной отмены этих ограничений в Люберцах, Котельниках, Раменском. В отдельных населенных пунктах ограничения на работу сервисов сохраняются. Надзорное ведомство считает, что такая практика противоречит законодательству.

В «Юренте» ожидают, что рост спроса на кикшеринг продолжится и будет зафиксирован по итогам всего 2026 года. В Whoosh также видят потенциал дальнейшего роста использования кикшеринга в России. При этом решение о дальнейшем расширении парка будет зависеть прежде всего от фактической загрузки существующего флота и возможностей повышать его оборачиваемость, говорят в компании.

Дарья Андрианова