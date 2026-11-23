«Вопросов нет, кроме одной нормы. Мы в свою очередь комментарии отправили, мне кажется, довольно аргументированные, чтобы не пересмотрели скорее, а дали некий отложенный период для вступления нормы в силу. Это касается размещения СИМов на зонах, которые обозначены разметкой или дорожными знаками. В отношении моноколес и всех других средств, кроме электровелосипедов и самокатов, действительно поправки предполагают, по сути, полный запрет. Знаю, что есть довольно большое сообщество моноколесистов, которых это действительно волнует. Насколько мне известно, моноколеса у МВД вызывают большое количество опасений».