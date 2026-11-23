Самокаты тормозят на поправках
Почему новые правила для СИМ и не устроили бизнес и регионы
Жесткий контроль за электросамокатами не устроил бизнес и региональные власти. Минтранс получил более 1,5 тыс. замечаний и предложений к проекту поправок к Правилам дорожного движения. Его представили в начале ноября, а к концу прошлой недели завершилось общественное обсуждение. Вопросы вызвали в том числе новые термины и требования к курьерам.
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Среди прочего, поправки запрещают ездить на электросамокате вдвоем и оставлять его вне специально отведенных мест. А подросткам младше 16 лет не разрешат выезжать на дороги общего пользования. Но больше всего вопросов вызвало то, какие именно устройства подпадут под новые ограничения. Почти две трети замечаний касаются терминов и формулировок. Например, в проекте прямо не упоминаются гироскутеры, моноколеса и сигвеи. Организация также направила свои замечания в Минтранс. Часть поправок стоит как минимум отложить, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:
«Вопросов нет, кроме одной нормы. Мы в свою очередь комментарии отправили, мне кажется, довольно аргументированные, чтобы не пересмотрели скорее, а дали некий отложенный период для вступления нормы в силу. Это касается размещения СИМов на зонах, которые обозначены разметкой или дорожными знаками. В отношении моноколес и всех других средств, кроме электровелосипедов и самокатов, действительно поправки предполагают, по сути, полный запрет. Знаю, что есть довольно большое сообщество моноколесистов, которых это действительно волнует. Насколько мне известно, моноколеса у МВД вызывают большое количество опасений».
В Петербурге предложили еще сильнее ужесточить правила. Например, изымать самокаты без регистрации и номеров.
У Москвы замечаний к проекту нет. В Дептрансе объяснили, что многие из предложенных мер в столице уже действуют. При этом город готовит новые ограничения.
В 2027 году власти не станут увеличивать число самокатов, разрешенных для проката, и изменят порядок распределения квот между компаниями. В результате арендных устройств на улицах может стать даже меньше, считает главный редактор портала «PRO_Шеринг» Денис Кунгуров:
«На сегодня это 60 тыс. самокатов, то есть по 20 тыс. на каждого из трех федеральных операторов – «Яндекс», Whoosh и «Юрент». На следующий сезон Дептранс будет смотреть в первую очередь на количество аварийности, вряд ли будут рубить с плеча. Здесь будут точечно рассматривать работу каждого оператора. Но я бы не ожидал какого-то тоже радикального снижения по квотам для всех. Здесь инициатором именно снижения квоты в первую очередь выступает МВД. С таким предложением они выступили еще летом 2026 года. Власти Москвы рассматривают эту проблему комплексно».
Московские власти борются в том числе с поездками на самокатах вдвоем. Чтобы их предотвратить, прокатные сервисы должны будут внедрить систему «Антитандем». От ее установки будет зависеть, сколько самокатов компаниям разрешат вывести на улицы. При этом все расходы лягут на сам бизнес, отмечает эксперт по транспортной безопасности Юлия Манн:
«Шеринговые компании решают этот вопрос технически для того, чтобы понимать, на платформе самоката как распределяется вес: это одно тело или две точки давления. В этом отношении работа с двух сторон: у государства — это видеонаблюдение, выставление штрафных санкций, у шеринговых компаний — это как раз датчики, способные распознать – два объекта или один находится на платформе самоката. И поэтому, скорее всего, в следующем сезоне как раз и принято решение не выдавать больше квот, а распределить между эффективными компаниями, создать ту самую мотивацию, снизить аварийность».
Поправки Минтранса затронут и курьеров. Для управления мощными электровелосипедами им потребуются права категории М. Ездить по тротуарам доставщикам запретят. По данным министерства, именно курьерские ограничения вызвали каждое пятое замечание к проекту.