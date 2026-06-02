В Подольске приостановили аренду электросамокатов

Глава Подольска Григорий Артамонов подписал распоряжение о временном прекращении работы кикшеринговых сервисов в городском округе с 1 июня 2026 года. Документ размещен на официальном сайте местной администрации.

В постановлении уточняется, что деятельность сервисов аренды электросамокатов приостановлена до заключения соглашения о порядке использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в границах Подольска, а также до разработки соответствующих нормативно-правовых актов.

Это уже не первый город Подмосковья, где действует запрет на аренду самокатов. Аналогичные ограничения уже введены в Чехове, Люберцах, Котельниках, Жуковском, Раменском, Лобне и Солнечногорске.

По данным «Ъ», 14 апреля Ассоциация операторов микромобильности обратилась в прокуратуру подмосковного Жуковского после того, как администрация городского округа запретила с 27 апреля работу кикшеринговых сервисов. Решение местных властей, считает ассоциация, не отвечает «принципам разумности, законности, обеспечения баланса публичных и частных интересов», и содержит признаки нарушения законодательства. Организация указывает, что администрация округа создает необоснованные препятствия к «осуществлению предпринимательской деятельности сервисов» по аренде электросамокатов и развитию транспортных услуг. Ассоциация призвала прокуратуру не допускать нарушения прав и законных интересов организаций по аренде СИМ.