СИМ-СИМ, закройся
Масштабные ужесточения ждут владельцев электросамокатов, мопедов и велосипедов
Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД) и в ближайшее время опубликует документ для общественного обсуждения. Среди самых существенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. Планируется ввести и новые дорожные знаки для обозначения мест, где смогут парковаться только автомобили оперативных служб. “Ъ” ознакомился с финальным текстом поправок, которые готовились в течение трех лет и многократно обсуждались на разных площадках.
Что ждет водителей электросамокатов и велосипедов
Первый блок изменений касается пользователей СИМ. Электросамокат с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт будет считаться мопедом и иметь статус «механического транспортного средства». Сейчас в ПДД понятие СИМ прописано несколько размыто, что на практике вызывает разночтения. Аналогичное правило вводится для электровелосипедов, оборудованных мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт,— они также будут иметь статус мопеда. Водители мощных электросамокатов и электровелосипедов должны будут предъявлять по требованию инспектора права категории М.
Обычный велосипед, согласно предложенным поправкам, сможет двигаться только за счет мускульной тяги, без электромотора (его вообще не должно быть в конструкции). Под определение «средство индивидуальной мобильности» подпадут электросамокаты и электровелосипеды, развивающие скорость не более 25 км/ч, при условии, что их двигатель имеет мощность от 100 до 250 Вт. При этом управляющий электросамокатом будет считаться водителем.
Пользователи СИМ будут подчиняться тем же правилам, что и обычные автомобилисты, в части проверки технического состояния СИМ перед поездкой, остановки по требованию сотрудника полиции, соблюдения запрета езды в состоянии опьянения, оставления места ДТП, обязанности проходить освидетельствование и так далее.
Ужесточаются правила передвижения и парковки.
Водитель электросамоката младше 16 лет сможет кататься исключительно за пределами «территорий общего пользования» — путь на улицы, набережные, скверы и бульвары для него будет закрыт.
Подростки постарше и взрослые смогут пользоваться велодорожками, велосипедными зонами, проезжей частью жилой зоны, полосами для велосипедистов, при наличии которых на обычную дорогу или проспект за рулем СИМ выезжать будет нельзя.
Допускается в виде исключения выезд на тротуар и в пешеходную зону при отсутствии дорожек или полосы, однако у владельцев тяжелых СИМ массой более 35 кг и курьеров-доставщиков такого права не будет.
Президент Владимир Путин ранее поручал правительству проработать вопрос о запрете передвижения курьеров-доставщиков по тротуарам после того, как правозащитники подняли эту тему на заседании Совета по правам человека. Минтранс вопрос проработал, прописав запрет в проекте поправок. Курьеры порой ездят по тротуарам даже не на электросамокатах, а на мощных мопедах, отмечают в Минтрансе, что приводит к высокому риску тяжелых последствий из-за столкновений с пешеходами и создает для них постоянный дискомфорт.
Катающимся на СИМ запретят ездить вдвоем. Сейчас это урегулировано правилами оферты при установке кикшерингового приложения — операторы регулярно отчитываются о том, сколько нарушений они пресекли, но люди все равно катаются по два-три человека. Теперь предлагается федеральная норма. «Электросамокаты двигаются по тротуарам на высокой скорости, управляются подростками, зачастую перевозящими еще одного человека, что увеличивает общую массу и усложняет управление,— говорят в Минтрансе.— Возникает высокий риск столкновений и постоянный дискомфорт для пешеходов при совместном движении с СИМ».
Для борьбы с хаотичной парковкой СИМ, на которую жалуются многие граждане и муниципалитеты, Минтранс планирует ее упорядочивать, дав возможность организовывать специально отведенные места, обозначенные знаком или разметкой. Последняя, кстати, сможет быть выполнена в синем цвете — в этом случае парковка для СИМ будет платной. «Полномочиями по организации мест, где будет наноситься такая разметка и устанавливаться знаки, а также по установлению правил пользования парковками наделены органы власти субъектов и органы местного самоуправления»,— пояснили в Минтрансе. В разрешенном месте нельзя будет бросить транспорт на асфальте просто так — нужно будет поставить его на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.
Действующие правила не в полной мере регулируют использование СИМ и затрудняют администрирование нарушений, отмечают в министерстве. «Предлагаемое регулирование отвечает общественному запросу на обеспечение защиты пешеходов от риска столкновения с быстро едущими тяжелыми СИМ,— говорят там.—Указанные мероприятия многократно обсуждались, и итоговая редакция поддержана федеральными органами исполнительной власти, профильным комитетом Госдумы и правительством Москвы». Ранее, напомним, обсуждалась идея ввести обязательную регистрацию всех средств индивидуальной мобильности, но это будет сделано позже — данная мера предусмотрена ранее утвержденной «дорожной картой по совершенствованию регулирования использования СИМ».
Чтобы новые правила заработали, необходим жесткий контроль за их исполнением и повышенная ответственность, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе России Ксения Эрдман.
Сейчас, напоминает она, за нарушение правил водители СИМ могут быть наказаны максимум на 1,5 тыс. руб.— за вождение в пьяном виде. В Госдуме уже два года лежат поправки к КоАП, предусматривающие введение повышенных санкций (вплоть до 30-тысячного штрафа) для нарушителей, но документ готовился задолго до разработки проекта поправок. В связи с этим, говорит госпожа Эрдман, законопроект потребует глубокой переработки. Сколько это займет времени, пока не ясно (тем более что поправки к ПДД после обсуждения могут еще видоизмениться), но поскольку сезон СИМ сейчас заканчивается, у законодателей в теории есть время до следующей весны. В Минтрансе говорят, что работу над проектом поправок к КоАП возобновят после утверждения проектируемых изменений в ПДД.
Что ждет водителей автомобилей и мотоциклов
Второй блок поправок содержит изменения и уточнения, с СИМ напрямую не связанные: они касаются остальных участников дорожного движения.
В пределах дорог общего пользования и на прилегающей к ним территории запретят движение «средств и механизмов, требования к движению которых не установлены правилами», а также при отсутствии у них обязательной регистрации. Данная норма коснется в первую очередь популярных у подростков питбайков — мини-мотоциклов для трюков и поездок на треке, продающихся как спортинвентарь (у них нет документов для регистрации) и способных развивать высокие скорости. ГИБДД давно бьет тревогу, поскольку в ДТП с питбайками гибнут дети, статистика растет каждый год. Различная самодельная техника, болотоходы кустарного производства и другие подобные устройства также подпадут под этот запрет, если у них нет никаких документов.
Еще одна поправка касается владельцев электромобилей. Сегодня правила позволяют выделить для электрокаров и гибридов отдельное парковочное место, которое, как правило, расположено около зарядных станций. Условия использования этих мест детально не зафиксированы. В ПДД пропишут, что стоять там могут только электромобили и лишь во время зарядки. Применяться за нарушение этого запрета будет, скорее всего, ст. 12.19 КоАП, где закреплен штраф 500 руб. за нарушение требований знаков и разметки (2,5 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге). Также вводятся новые дорожные знаки и разметка для обозначения мест для стоянки транспорта оперативных служб (пожарной службы, скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб); велопереезда и зоны «регулируемой стоянки» (на таком участке стоянка может быть платной, но для ее обозначения достаточно будет одного указателя в начале зоны).
Ряд изменений на первый взгляд носят уточняющий характер, но в действительности имеют важный смысл. Сейчас правила запрещают разворачиваться на пешеходных переходах —решено уточнить, что такой маневр допустим на диагональных «зебрах». Этот вид разметки начали применять десять лет назад в Москве, и сейчас она появляется в других городах. Будет запрещено разворачиваться в местах пересечения с велодорожками и выезжать на перекресток, если впереди образовался затор, даже в случаях, когда нужно повернуть. Нельзя будет останавливаться не только на самих железнодорожных переездах, но и «в непосредственной близости от них», если это мешает движению поездов. Легкие грузовики с максимальной массой не более 3,5 тонны при буксировке прицепа не будут иметь права разгоняться быстрее 90 км/ч на автомагистрали и быстрее 70 км/ч на остальных дорогах. Сегодня такое правило действует только для легковых машин, буксирующих прицеп, и тяжелых грузовиков массой более 3,5 тонны (независимо от наличия прицепа).
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 1