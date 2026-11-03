СИМ-СИМ, закройся

Сейчас, напоминает она, за нарушение правил водители СИМ могут быть наказаны максимум на 1,5 тыс. руб.— за вождение в пьяном виде. В Госдуме уже два года лежат поправки к КоАП, предусматривающие введение повышенных санкций (вплоть до 30-тысячного штрафа) для нарушителей, но документ готовился задолго до разработки проекта поправок. В связи с этим, говорит госпожа Эрдман, законопроект потребует глубокой переработки. Сколько это займет времени, пока не ясно (тем более что поправки к ПДД после обсуждения могут еще видоизмениться), но поскольку сезон СИМ сейчас заканчивается, у законодателей в теории есть время до следующей весны. В Минтрансе говорят, что работу над проектом поправок к КоАП возобновят после утверждения проектируемых изменений в ПДД.