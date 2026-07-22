В Санкт-Петербурге предложили ввести права для самокатчиков

Руководство региональной Госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов на пресс-конференции в информагентстве «ТАСС Северо-Запад». Также он выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров. Причиной возможного ужесточения правил эксперты Госавтоинспекции называют рост числа аварий на тротуарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам Антона Ахминова, за первую половину 2026 года число ДТП с участием СИМ в регионе увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также он отметил рост случаев ДТП за пределами проезжей части. «Человек страдает, возможно, получает переломы, а самокатчик уезжает с места происшествия, отделываясь лишь штрафом. Необходимо лишать водительского удостоверения таких участников движения, если оно есть. А если нет, применять такие же санкции, как за управление транспортом без права на это»,— сказал специалист. Инициатива также подразумевает, что кикшеринговые сервисы должны перед началом поездки запрашивать подтверждение наличия прав на управление самокатом.

Антон Ахминов отметил, что Госавтоинспекция — исполнительный орган власти, который может только предлагать законодательные инициативы. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в апреле этого года направляло обращение с похожим содержанием министру транспорта России. Депутаты предлагали повысить минимальный возраст управления СИМ с 14 до 16 лет, ввести более четкое определение этих видов транспорта, а также обязательные регистрационные знаки для владельцев. В мае в соцсетях депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева появилась информация о том, что Минтранс пообещал учесть предложения петербургских депутатов по урегулированию вопроса СИМ.

Александр Солонников, Санкт-Петербург