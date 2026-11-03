Минтранс предложил приравнять мощные электросамокаты к мопедам
Минтранс России предложил приравнять электросамокаты с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам. Водители должны будут предъявлять по требованию инспектора права категории М. Предложение вошло в проект поправок в Правила дорожного движения. С текстом ознакомился «Ъ».
Аналогичное правило вводится для электровелосипедов с мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт — они также будут иметь статус мопеда. Мощные электросамокаты и электровелосипеды будут иметь статус «механического транспортного средства».
Под определение «средство индивидуальной мобильности» подпадут электросамокаты и электровелосипеды, развивающие скорость не более 25 км/ч. Условие — их двигатель имеет мощность от 100 до 250 Вт. Обычный велосипед, согласно предложенным поправкам, сможет двигаться только за счет мускульной тяги без электромотора.