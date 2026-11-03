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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ЖизньПДД и дороги

Минтранс предложил приравнять мощные электросамокаты к мопедам

Минтранс России предложил приравнять электросамокаты с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам. Водители должны будут предъявлять по требованию инспектора права категории М. Предложение вошло в проект поправок в Правила дорожного движения. С текстом ознакомился «Ъ».
Аналогичное правило вводится для электровелосипедов с мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт — они также будут иметь статус мопеда. Мощные электросамокаты и электровелосипеды будут иметь статус «механического транспортного средства».
Под определение «средство индивидуальной мобильности» подпадут электросамокаты и электровелосипеды, развивающие скорость не более 25 км/ч. Условие — их двигатель имеет мощность от 100 до 250 Вт. Обычный велосипед, согласно предложенным поправкам, сможет двигаться только за счет мускульной тяги без электромотора.
Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «СИМ-СИМ, закройся».
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