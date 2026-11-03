Минтранс предложил ввести зоны с ограничением движения самокатов

«Ъ» ознакомился с подготовленным Минтрансом проектом масштабных изменений в ПДД. Среди самых существенных — запрет курьерам выезжать на тротуары, запрет кататься вдвоем на электросамокатах, а также обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М и возможность введения платной парковки для СИМ. У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохранится. Поправки готовились три года и многократно обсуждались на разных площадках.