Минтранс предложил ввести зоны с ограничением движения самокатов
Минтранс вынес на общественное обсуждение новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство сообщило, что особое внимание уделено безопасности пешеходов. Предлагается ввести для мест с высокой проходимостью дорожный знак «Зона с ограничением движения СИМ».
Согласно пресс-релизу министерства, новый знак поможет регионам «гибко регулировать трафик самокатов» — к примеру, в туристических районах, на узких тротуарах или вблизи школ. Также введут знак «Конец зоны с ограничением движения средств индивидуальной мобильности». Внешний вид новых знаков представят позднее, так как для этого необходимо изменить ГОСТы.
Сейчас в ПДД есть знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и «Движение пешеходов запрещено», запрещающие перемещение на электросамокатах в зоне действия этих указателей.
«Ъ» ознакомился с подготовленным Минтрансом проектом масштабных изменений в ПДД. Среди самых существенных — запрет курьерам выезжать на тротуары, запрет кататься вдвоем на электросамокатах, а также обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М и возможность введения платной парковки для СИМ. У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохранится. Поправки готовились три года и многократно обсуждались на разных площадках.