Выручка Whoosh за первое полугодие выросла на 4%
За шесть месяцев 2026 года выручка Whoosh по МСФО выросла на 4%, до 5,56 млрд руб. Чистый убыток кикшерингового сервиса снизился на 6,7%, до 1,77 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 43%, до 1,44 млрд руб., а рентабельность по этому показателю составила 26%, сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.
По итогам первого полугодия в России и странах СНГ сервис удержал выручку на уровне прошлого года. На показатель повлияло снижение парка электросамокатов более чем на 6%, что связано с плановым перемещением части флота на более маржинальные рынки Латинской Америки. Основную роль сыграли «более точное распределение флота между локациями и рост средней продолжительности поездки», уточнила компания. Выручка сервиса в странах Латинской Америки выросла на 22%, до 1,13 млрд руб.
Whoosh — российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов. Компанию основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. В июне Whoosh запустил кикшеринг в Мехико. В том же месяце акционеры ПАО «ВУШ Холдинг» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год.
В 2025 году ПАО «ВУШ Холдинг» зафиксировало чистый убыток в размере 2,9 млрд руб., что стало причиной невыплаты дивидендов за тот период, так как соотношение чистый долг/EBITDA превысило установленный порог в 2,5х и составило 3,69х. Ранее, за девять месяцев 2024 года, компания выплачивала дивиденды в размере 2,11 руб. на бумагу, общая сумма которых составила 235 млн руб. Whoosh был основан в 2018 году Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым, которые ранее занимали топ-менеджерские должности в авиакомпании S7.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в январе 2026 года не одобрила слияние Whoosh и «ЮрентБайк.ру», опасаясь ограничения конкуренции и усиления монополии ПАО «ВУШ Холдинг» на рынке проката электросамокатов. Whoosh вышел на рынок Латинской Америки в 2023 году, и к концу 2025 года его парк самокатов в регионе превысил 14,3 тыс. единиц, а выручка в регионе выросла на 104% год к году, составив 1,8 млрд руб. В июне 2026 года акции Whoosh на Мосбирже выросли на 7% после объявления о расширении работы в Латинской Америке и запуске кикшеринга в Мехико.