Выручка Whoosh за первое полугодие выросла на 4%

За шесть месяцев 2026 года выручка Whoosh по МСФО выросла на 4%, до 5,56 млрд руб. Чистый убыток кикшерингового сервиса снизился на 6,7%, до 1,77 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 43%, до 1,44 млрд руб., а рентабельность по этому показателю составила 26%, сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

По итогам первого полугодия в России и странах СНГ сервис удержал выручку на уровне прошлого года. На показатель повлияло снижение парка электросамокатов более чем на 6%, что связано с плановым перемещением части флота на более маржинальные рынки Латинской Америки. Основную роль сыграли «более точное распределение флота между локациями и рост средней продолжительности поездки», уточнила компания. Выручка сервиса в странах Латинской Америки выросла на 22%, до 1,13 млрд руб.

Whoosh — российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов. Компанию основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. В июне Whoosh запустил кикшеринг в Мехико. В том же месяце акционеры ПАО «ВУШ Холдинг» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год.