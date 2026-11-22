65% из них, по его данным, касаются терминов и определений. Много замечаний поступило по поводу моноколес и гироскутеров — сейчас они считаются СИМ, по новым правилам — уже не будут. Это означает, что ездить на них по дорогам общего пользования запретят. Четверть замечаний касается запретов для курьеров: некоторые граждане и организации, сказал Николай Чередниченко, предлагают ввести для них некие «облегченные» правила, но Минтранс настаивает на жестких запретах. Что конкретно поменяется в проекте, пока неясно — анализ поступившей информации закончится в конце ноября.