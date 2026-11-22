К самокатам подкатили все
Новые правила движения средств индивидуальной мобильности вызвали ажиотажный интерес
Минтранс получил более 1,6 тыс. предложений по доработке поправок к ПДД, которыми планируется ужесточить правила для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Вопросы возникли, в частности, у Госдумы — там намекают на чрезмерность запрета на катание детям на электросамокатах на закрытых территориях. Санкт-Петербург просит прописать в законодательстве право изымать незарегистрированные самокаты без номеров. Москва, не дожидаясь изменения федеральных правил, готовит собственные ужесточения. Город планирует ограничивать число кикшеринговых самокатов, из-за которых совершается слишком много аварий.
Будущее регулирование средств индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждалось 20 ноября в рамках профильной сессий «Транспортной недели». Речь идет о поправках к ПДД, которые Минтранс опубликовал 3 ноября. Среди основных нововведений — запреты для курьеров ездить по тротуарам и обычным гражданам кататься на электросамокате вдвоем, новые дорожные знаки, обязанность парковать СИМ только на специальных местах, запрет подросткам младше 16 лет выезжать на дороги общего пользования (то есть на те, куда имеют доступ все водители, пешеходы и велосипедисты). Для управления СИМ двигателями от 250 ватт потребуются права категории М. Обсуждение документа на regulation.gov.ru завершилось вечером 20 ноября.
Министерство транспорта получило более 1,6 тыс. предложений и замечаний, рассказал замдиректора ведомственного департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Николай Чередниченко.
65% из них, по его данным, касаются терминов и определений. Много замечаний поступило по поводу моноколес и гироскутеров — сейчас они считаются СИМ, по новым правилам — уже не будут. Это означает, что ездить на них по дорогам общего пользования запретят. Четверть замечаний касается запретов для курьеров: некоторые граждане и организации, сказал Николай Чередниченко, предлагают ввести для них некие «облегченные» правила, но Минтранс настаивает на жестких запретах. Что конкретно поменяется в проекте, пока неясно — анализ поступившей информации закончится в конце ноября.
По данным ГИБДД, за десять месяцев 2026 года в России произошло 4,47 тыс. аварий с СИМ, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 76 человек (+13,4% год к году) и пострадало 4,7 тыс. (+45% год к году).
Хотя обсуждение уже завершилось, критика в адрес поправок еще звучит. Участвовавший в сессии первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев, концептуально поддерживающий документ, обратил внимание на запланированный запрет для детей младше 16 лет кататься за пределами «территорий общего пользования».
«Мой поселок — это территория общего пользования? Могу я там с одиннадцатилетней дочкой кататься на самокате? Из поправок получается, что не могу,— рассуждал депутат.— Но согласно Градостроительному кодексу, доступ к территориям общего пользования есть у всех. А у меня поселок — с забором и шлагбаумом. Сейчас нет четкого понимания, как будет складываться практика в этом вопросе, и это надо заранее решить».
Зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская говорила о необходимости ввести государственную регистрацию СИМ (это проект ГИБДД, ведомство уже подтвердило работу над ним), а также прописать норму о праве властей изъять незарегистрированные электросамокаты. Она также настаивает на обязательной — для допуска к езде на СИМ — проверке знаний правил безопасности и технических характеристик электросамокатов, особенно для садящихся за руль подростков.
Заместитель главы столичного дептранса Дмитрий Пронин поддержал предложенные Минтрансом поправки, поскольку они фактически переносят на федеральный уровень то, что уже действует в Москве. При этом чиновник изложил планы по внедрению и новых региональных правил. Сейчас в столице 60 тыс. кикшеринговых электросамокатов, и больше их пока не будет. В 2027 году планируется внедрить новую систему распределения квот между компаниями: она будет зависеть от уровня аварийности с участием самокатов конкретной компании и использования технологии «антитандем» (позволяет определить факт катания вдвоем по встроенным датчикам).