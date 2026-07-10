Автомобили оставляют на парковках

Предприниматели отказываются от деловых поездок, чаще работают из дома, а на встречи добираются на самокате. Столичный бизнес приспособился к очередям на заправках и другим ограничениям из-за бензина. На фоне ситуации с топливом власти некоторых регионов рекомендуют предприятиям переходить на экономный режим и, например, переводить сотрудников на удаленную работу.

Опрошенные “Ъ FM” предприниматели признались, что в Москве ситуация не такая острая, но у многих с начала лета способы добраться до офиса действительно трансформировались.

Руководитель кондитерской Polinapastry Валерий Чиж: «Не знаю, как в области, но в Москве я сегодня ездил закупаться на рынок, и на АЗС вообще ни одной машины не было, я заправился. Все сотрудники ездят на метро. Когда мне вообще не нужно на какие-то закупки выбираться, я пользуюсь самокатом. Так удобно, дорожки все подготовлены. На нем можешь докатиться куда угодно». Управляющий партнер инвестгруппы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Выяснилась удивительная история: половину поездок, которые казались нужными, можно не совершать. И вопрос не в том, что нельзя приобрести бензин. Все можно, просто время на то, чтобы заправиться, можно использовать более эффективно. Вчера было смешно: коллега приехал на встречу на самокате, другой — добрался на метро, и выяснилось, что это гораздо удобнее и быстрее. Город стал двигаться по-другому, нет этого хаотичного лишнего движения, потому что здравый смысл преобладает. Слава богу, в Москве нет такой острой проблемы. Надеюсь, она и не возникнет. Но в целом есть альтернатива, не все зависит от автомобиля, мы приспособимся к любым ситуациям». Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «У нас некоторые сотрудники живут за городом, ездят на машине на работу и испытывают некие трудности с тем, чтобы авто заправить. Мы им дали возможность работать из дома и добираться в офис по возможности хотя бы пару раз в неделю. Я сам сейчас ехал на машине до Сочи, потому что на самолете не смог улететь. От Воронежа до Ростова вдруг тебе повезет за 200 руб. за литр где-то залить бак, и то отпустят только 20 л.».

Рост интереса к велосипедам и самокатов отмечает и столичный дептранс. Сервисами аренды пользуются до 85% горожан, говорят в ведомстве. Велопрокатом пользуются почти 50 тыс. человек в сутки, а кикшерингом — более 330 тыс. Спрос вырос на четверть год к году, говорят опрошенные “Ъ FM” сервисы, при этом не связывая такую динамику с топливным кризисом. Пользователи ищут гибкости, пояснил эксперт в транспортном консалтинге, основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«От года к году мы замечаем, что в столице идет рост числа поездок на самокатах и велосипедах, хоть парк кикшеринговых средств не увеличивается. Речь и про короткие поездки до ближайших станций метро, например, и про полнотранспортные. То же самое мы наблюдаем и в отношении велосипедов городского проката.

Все это связано с тем, что люди выбирают активную городскую мобильность. Маршруты гибкие, не привязанные к чему-либо.

Если говорить о росте количества поездок ежегодно, то сейчас мы вышли на цифру примерно в 2-3%. Думаю, что в этом году тенденция сохранится. Если говорить о длительности поездок, то они стали короче, люди берут самокаты для поездок первой и последней мили».

Руководители и управляющие также признались, что если сотрудник опоздал на работу из-за очередей на заправках, то они чаще всего примут это оправдание.

Анна Кулецкая, Анжела Гаплевская