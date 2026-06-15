Аварийность с электросамокатами в России выросла более чем на 30%

Число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за пять месяцев 2026 года выросло на 32%: всего произошло 1,16 тыс. таких происшествий, основная часть — из-за нарушений ПДД катающимися. Погибло 11 человек, 1,23 тыс.— пострадало. Данные содержатся в статистическом отчете ГИБДД.

Регионы с наибольшим количеством аварий:

Москва (263);

Санкт-Петербург (101);

Краснодарский край (88);

Челябинская область (58);

Свердловская область (37);

Нижегородская область (36);

Омская область (30);

Башкортостан (26);

Тюменская область (26);

Московская область (25).

Резкий прирост аварийности произошел в мае: за четыре месяца 2026 года было зафиксировано 497 аварий с СИМ. Местные власти и муниципалитеты вводят ограничения и запреты. 2 июня, в частности, была приостановлена деятельность прокатных сервисов в Подольске. Параллельно с этим Минтранс и МВД готовят новые федеральные правила для всех СИМ.

«Наша задача не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам,— заявил 4 июня глава Минтранса Андрей Никитин, отвечая на вопрос журналистов на ПМЭФ.— Мы над этим работаем».

9 июня РБК сообщил о письме начальника УГИБДД по Москве Александра Быкова в адрес столичных властей с предложением сократить количество кикшеринговых самокатов в связи с ростом аварийности. В мэрии обращение никак не прокомментировали.

Иван Буранов