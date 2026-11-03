Минтранс допустил введение платной парковки для СИМ
Минтранс России допустил возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Такое право будет предоставлено регионам или муниципалитетам. Платная парковка будет обозначаться синей дорожной разметкой. Предложение вошло в проект поправок в Правила дорожного движения. С текстом ознакомился «Ъ».
Цель поправки — борьба с хаотичной парковкой СИМ, на которую жалуются многие граждане и муниципалитеты. В разрешенном месте нельзя будет бросить транспорт на асфальте просто так — нужно будет поставить его на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.
Итоговый текст поправок Минтранс опубликует в ближайшее время. Среди других предложенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары, обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М и запрет ездить на СИМ вдвоем.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «СИМ-СИМ, закройся», который выйдет на сайте в 8:00.