Минтранс допустил введение платной парковки для СИМ

Цель поправки — борьба с хаотичной парковкой СИМ, на которую жалуются многие граждане и муниципалитеты. В разрешенном месте нельзя будет бросить транспорт на асфальте просто так — нужно будет поставить его на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.