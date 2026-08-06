В дептрансе Москвы исключили запуск электросамокатов зимой
Дептранс Москвы опроверг планы разрешить прокат электросамокатов в зимнее время. О том, что такая мера рассматривается, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на старшего руководителя направления регулирования сервисов аренды дептранса Кирилла Федорова.
Конструкция электросамоката, в отличие от электровелосипедов, не предназначена для использования зимой, пояснили в дептрансе. «Курьеры круглый год передвигаются на специальных электровелосипедах с большими колесами и зимней резиной, а также проходят профессиональную подготовку»,— сказали в дептрансе «Интерфаксу».
В 2026 году сезон кикшеринга в Москве начался 1 апреля. Парк составил 60 тыс. электросамокатов. Длительность сезона зависит от погодных условий. В 2025 году он завершился 14 ноября.
О регулировании работы сервисов кикшеринга — в материале «Ъ» «Кататься ли право имею».
Департамент транспорта Москвы сообщил о начале сезона кикшеринга 1 апреля 2026 года в связи с приходом климатической весны, когда парк электросамокатов составлял 60 тыс. штук, что соответствует уровню 2024 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее заявил, что в случае осадков и ухудшения погоды работа сервисов аренды будет приостановлена. В целом, в 2025 году сезон аренды электросамокатов и велопроката в Москве завершился 14 ноября из-за похолодания, при этом средства индивидуальной мобильности были заблокированы в 22:00 и затем перевезены в сервисные центры для техобслуживания.
По данным МВД, с начала 2026 года в Москве произошло 306 аварий с участием самокатов и велосипедов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. В четверти всех аварий за рулем были несовершеннолетние, и всего пострадали 320 человек. В связи с этим Минцифры предложило использовать биометрию для аренды электросамокатов для пресечения поездок несовершеннолетних, а также рассматривается ужесточение ПДД, например, установка приоритетов для езды: велодорожка, затем правый край дороги и в последнюю очередь тротуар.
В 2026 году администрация подмосковных Котельников полностью запретила прокат средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, поскольку улично-дорожная сеть округа не подходит для их использования. Аналогичное решение было принято в Люберцах 1 апреля того же года. Операторы кикшеринга, такие как Whoosh, отмечают, что сокращение квот на кикшеринговые самокаты может привести к росту числа частных средств индивидуальной мобильности, которые, в отличие от арендных, никак не регулируются.