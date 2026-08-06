В дептрансе Москвы исключили запуск электросамокатов зимой

Дептранс Москвы опроверг планы разрешить прокат электросамокатов в зимнее время. О том, что такая мера рассматривается, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на старшего руководителя направления регулирования сервисов аренды дептранса Кирилла Федорова.

Конструкция электросамоката, в отличие от электровелосипедов, не предназначена для использования зимой, пояснили в дептрансе. «Курьеры круглый год передвигаются на специальных электровелосипедах с большими колесами и зимней резиной, а также проходят профессиональную подготовку»,— сказали в дептрансе «Интерфаксу».

В 2026 году сезон кикшеринга в Москве начался 1 апреля. Парк составил 60 тыс. электросамокатов. Длительность сезона зависит от погодных условий. В 2025 году он завершился 14 ноября.

О регулировании работы сервисов кикшеринга — в материале «Ъ» «Кататься ли право имею».