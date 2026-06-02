Электромобили загонят в отдельные отсеки

В новых паркингах появятся отдельные зоны для стоянки электрокаров и гибридов. Обновленные правила по пожарной безопасности вступили в силу 1 июня. В объектах, которые будут сдаваться, транспорт на батареях нужно размещать группами по 10 автомобилей. Эти отсеки требуется отделять от общей стоянки огнестойкими перегородками и водяными завесами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает ужесточение правил содержания электромобилей оправданным:

«Пожароопасность старых ЖК и торговых центров никто не отменял. И вот в чем проблема: воспламенение электрических автомобилей — это на самом деле не редкость. Когда у нас два раза взорвался телефон одной из марок, об этом шумели направо и налево, производитель напрягся, исправил ситуацию, телефоны перестали нагреваться, аккумуляторы — взрываться. А вот с автомобилями все не так идеально. С одной стороны, существуют старые, уже использованные электромобили со старыми батарейками, где есть риск воспламенения — со старым может произойти все что угодно.

Но есть и новые автомобили, у которых очень большая емкость и очень большая мощность, и у них тоже есть риск загореться. На электромобиль средств пожаротушения надо примерно в 100 раз больше, чем на обычный. И потушить их очень сложно, поэтому, например, в Европе уже приличное время на многих подземных парковках стоянка электромобилей запрещена, если эти места не оборудованы специальными системами пожаротушения».

По новым правилам, в паркингах ниже первого подземного или подвального этажа будут доступны только медленные зарядки с номинальным током не более 32 ампер. Для сравнения, в феврале китайский автопроизводитель BYD, официально не представленный на российском рынке, разработал зарядную станцию мощностью до 1,5 МВт и силой тока 1500 ампер. Создание инфраструктуры для зарядки и паркинга электрокаров дорого обойдется застройщикам. Поэтому они, вероятно, откажутся от лишних затрат, прогнозирует технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:

«Это решение, что называется, гвоздь в гроб электромобилестроения.

Никто из застройщиков не захочет вкладывать дополнительные средства ради 10-20 электромобилей, которые будут потенциально стоять на этих парковках. В мировой практике это первый такой прецедент. Нигде в мире нет таких драконовских мер в отношении электромобилей. Наоборот, к застройщикам при планировании дворовых территорий есть требование обеспечить кабельные трассы для зарядки электромобилей, парковочные места для зарядки, и строго карается, если эти места занимают машины с ДВС. Думаю, проблем у владельцев электромобилей значительно прибавится».

Как разъяснили в МЧС, нормы не касаются уже эксплуатируемых крытых парковок. Кроме того, для владельцев электромобилей не предусмотрена административная ответственность за стоянку на местах для машин с ДВС. Однако проверка соблюдения новых регламентов в будущем весьма вероятна, считает автоюрист Сергей Радько:

«Понятно, что мест, наверное, на всех не хватит, да и вообще, это удар по их имиджу.

В последнее время вся эта "зеленая" повестка вроде как сходит на нет. Но тем не менее многие государства и чиновники выступают за то, чтобы как можно быстрее перейти на электромобили. Но пока это не у всех получается, тем более с учетом того, что фактически МЧС признало их повышенную пожароопасность. И тогда уже возникает глобальный вопрос: если они настолько пожароопасны, что для них даже нужно выделять отдельные места, может быть, тогда стоит поднять требования к их сертификации?

В перспективе штрафы за парковку, конечно, наверное, будут введены. Отслеживать это не так просто, но, с другой стороны, по госномеру легко проверить, является автомобиль гибридом или электромобилем. Контроль за тем, какие машины размещаются на специально отведенных местах, может быть, например, возложен на те же торговые центры, или ЖК, или управляющие компании, которые должны будут обозначить отдельные места для электромобилей.

Нужно довести до всех, кто пользуется этими местами, информацию о том, что они предназначены именно для гибридов и электромобилей. Конечно, какие-то рейды и проверки, наверное, будут. Если, допустим, будет выяснено, что ТЦ или УК допустили парковку обычного автомобиля на этом месте, а тем более допустили парковку электромобиля или гибрида там, где это не разрешено, то, наверное, будут какие-то санкции».

По данным ГИБДД, в 2025 году парк электромобилей в России вырос до 82,5 тыс. штук, гибридов — до почти 448 тыс.

Юлия Савина