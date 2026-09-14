Электросамокаты катятся вверх по статистике

В России снова начала расти аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Количество таких аварий за восемь месяцев текущего года выросло почти на 40%. Погибло более 50 человек, пострадало 3,6 тыс. В регионах считают, что рост аварийности связан с неаккуратной ездой граждан на личных электросамокатах, а также нехваткой инфраструктуры и культуры езды. Определенный вклад в статистику обеспечивают курьеры-доставщики, использующие для работы электровелосипеды, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Последние данные об авариях с участием средств индивидуальной мобильности опубликованы на сайте ГИБДД. За восемь месяцев 2026 года таких ДТП произошло 3,4 тыс., что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погиб 51 человек (-1,9% год к году), ранено 3,6 тыс. (+40% год к году). 2,3 тыс. (68%) аварий, попавших в статистику ГИБДД, произошли из-за нарушения ездоками правил дорожного движения.

Больше всего происшествий традиционно зафиксировано в регионах с наибольшим парком электросамокатов — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях (см. рисунок). Среди субъектов федерации с наибольшими темпами прироста аварийности — Санкт-Петербург (+129% год к году), Татарстан (+167%), Краснодарский край (+63%) и Челябинская область (+61,9%). В Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области, а также в новых регионах ни одной аварии с СИМ не зафиксировано.

Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года на протяжении восьми лет, но в 2025 году динамика пошла на спад (см. “Ъ” от 1 августа 2025 года). Позитивный тренд эксперты объясняли эффектом от штрафов, которые налагают операторы кикшеринга на катающихся (за катание вдвоем, парковку в неположенном месте и т. д.); обязательной верификацией пользователей; использованием камер фиксации нарушений и т. д. Теперь же тенденция вернулась обратно к росту. Этот процесс начался еще в апреле, когда число аварий с участием СИМ выросло на 8% (см. “Ъ” от 14 апреля), сейчас темпы ускорились.

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В дептрансе Москвы, комментируя статистику, отметили, что в этом сезоне спрос на поездки на арендных электросамокатах «значительно вырос»: совершено суммарно на 25% (на 11 млн по сравнению с прошлым годом) больше поездок. Среднесуточный показатель вырос на 20% (на 60 тыс. поездок). «Устойчивую динамику демонстрирует и использование личных электросамокатов»,— отмечают в дептрансе. Там напоминают, что город ранее внедрил обязательную верификацию пользователей через mos ID, организовал 420 медленных зон и ввел автоматическое ограничение скорости самокатов до 25 км/ч. Подмосковный минтранс запускает с 30 сентября авторизацию всех катающихся на кикшеринге через «Госуслуги», чтобы сократить аварийность. При этом ведомство обращает внимание, что две трети аварий происходит с участием частных электросамокатов. О проблеме частных СИМ также говорят и в Санкт-Петербурге. Глава транспортной комиссии городского заксобрания Алексей Цивилев среди причин аварийности называет смешение потоков пешеходов и пользователей СИМ, недостаточность инфраструктуры и слабый контроль за нарушителями. Известно, что власти региона в этом сезоне начали тестировать верификацию пользователей кикшеринга через «Госуслуги» и MAX, что в перспективе должно позволить идентифицировать нарушителей и автоматически выписывать им штрафы.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Евгений Синицын считает, что рост аварийности с СИМ — это комплексная проблема, связанная с быстрым распространением нового вида транспорта за последние годы. Одна из основных причин, считает он, это неготовность городской инфраструктуры к массовому использованию СИМ — не хватает велодорожек и велопешеходных маршрутов. «У многих пользователей низкая транспортная культура,— отмечает Евгений Синицын.— Электросамокат часто воспринимается не как транспорт, а как "игрушку с батарейкой": люди ездят вдвоем и втроем, нарушают правила, не оценивают риски».

Статистика ГИБДД может искажать картину происходящего, считает профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский. Нередко, объясняет он, в ДТП попадают курьерские электровелосипеды и небольшие мопеды, которые попадают в материалы ГИБДД как средства индивидуальной мобильности, хотя по факту ими не являются. Такая ситуация, говорит эксперт, складывается из-за неудачных формулировок ПДД, из-за чего разные виды транспорта (помимо электросамокатов) юридически считаются СИМ. Одновременно, обращает внимание Виталий Гаевский, растет сам парк электросамокатов — как кикшеринговых (их парк с 2023 года вырос с 300 тыс. до 500 тыс. штук), так и частных (их число никак не фиксируется),— в связи с этим растет и аварийность с их участием. Тезис господина Гаевского подтверждается данными об увеличении числа поездок в сервисах аренды кикшеринга и среднего чека за поездку (см. “Ъ” от 11 сентября).

Иван Буранов, корсеть “Ъ”