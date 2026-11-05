Поправки пустили ток
Чиновники, депутаты и эксперты по-разному оценили предложенные Минтрансом изменения в ПДД
Подготовленные Минтрансом изменения в ПДД, вводящие жесткие запреты и ограничения для пользователей электросамокатов и курьеров, вызвали мощный общественный резонанс среди чиновников, парламентариев, бизнеса и экспертов. Многие из них поправки поддержали, рассчитывая, что документ защитит пешеходов от наездов скоростной электрической техники. Опрошенные “Ъ” эксперты проектируемые нормы восприняли скептически. Курьеры, скорее всего, с легкостью обойдут новые запреты, а предложенный Минтрансом запрет подросткам кататься во дворах и парках выглядит чрезмерным. Министерству предстоит проанализировать все предложения и определить дальнейшую судьбу правил.
Проект масштабных изменений в ПДД Минтранс опубликовал 3 ноября, “Ъ” сообщил о документе перед публикацией. Курьерам запретят ездить по тротуарам, нельзя будет кататься на электросамокате вдвоем, вводятся специальные парковочные места для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Подросткам младше 16 лет будет запрещено выезжать на дороги общего пользования за рулем СИМ. Электросамокаты и электровелосипеды с двигателями от 250 ватт будут считаться мопедами, для управления ими потребуются права.
Документ вызвал широкий общественный резонанс и уже несколько дней активно обсуждается. Безоговорочно поддержали поправки столичные власти. «Важными считаем установление минимального возраста для пользования СИМ и ограничение конструктивной скорости транспортных средств до 25 км/ч,— заявили в дептрансе Москвы.— Мы поддерживаем закрепление требования парковать СИМ только в специально обозначенных местах. Это позволит упорядочить размещение транспорта и сохранить комфорт для пешеходов. Изменения направлены на повышение безопасности». Операторы кикшеринга обратили внимание на то, что многие нормы уже применяются в сервисах проката, в том числе ограничение скорости в 25 км/ч. В Whoosh напомнили, что возрастной ценз в кикшеринге жестче, чем предлагает Минтранс: СИМ в аренду можно взять с 18 лет. В «Яндексе» отметили, что запрет кататься вдвоем закреплен в оферте сервиса. «Поправки позволят в дальнейшем вывести из серой зоны регулирования частные СИМ, которые по мощности приравниваются к мопедам,— говорят в "МТС-Юрент".— Некоторые модели личных самокатов могут развивать скорость до 100 км/ч».
Опрошенные “Ъ” эксперты изменения концептуально поддержали, но высказали ряд замечаний.
Запрет езды курьеров по тротуарам сложно проконтролировать, поскольку для этого, согласно поправкам, поездка должна совершаться в «коммерческих целях». «Предположим, ГИБДД остановит курьера, а он просто скажет — я домой к себе вообще еду. Как доказать обратное?» — рассуждает профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский. «Любой человек в желтой форме сможет сказать, что везет пироги для себя, и продолжит движение по тротуару»,— говорит ведущий эксперт Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.
Не существует системы сертификации электросамокатов и электровелосипедов, напоминает глава рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Производитель в характеристиках устройства может указать, что у двигателя электросамоката мощность якобы 249 ватт (а значит, он по статусу является СИМ), но по факту он мощнее и вообще мопед, но обнаружить это почти невозможно. В ПДД сказано не просто о мощности 250 ватт, а о мощности «в режиме длительной нагрузки», проверить ее можно только на стенде, добавляет член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Должен существовать «понятный порядок подтверждения и проверки характеристик, определяющих категорию устройства», считает сенатор Артем Шейкин. Надо учитывать и то, что после покупки СИМ владелец может изменить эти характеристики, например сняв ограничитель скорости.
Строго по поправкам получается, говорит Виталий Гаевский, что дети младше 16 лет не смогут ездить на электросамокатах даже во дворах и парках, так как последние относятся к «территориям общего пользования, куда доступ подросткам на СИМ запретят. «Инспектор, увидев катающегося ребенка, сможет оштрафовать родителя»,— объясняет он. Зампреду думского комитета по транспорту Георгию Камневу не нравится идея оставить право обычным гражданам выезжать на электросамокатах на тротуары при отсутствии велодорожек или выделенных полос: «Учитывая, что велодорожки и полосы у нас пока редкое явление, пешеходам так и придется жаться к бордюрам и оглядываться, не несется ли на них очередной любитель покатушек или группа таких любителей».
Исходя из текста поправок непонятно, к какой категории транспорта отнесут электровелосипеды с двигателем небольшой мощности. Под категорию СИМ или мопед они не попадут — у них должен быть мотор от 100 или 250 ватт соответственно, говорит Александр Холодов. Из правового поля могут выпасть не только маломощные самокаты, но и моноколеса, добавляет Виталий Гаевский. Он напоминает о планах ввести запрет выезжать на дороги на транспорте, который в правилах не упомянут. Эта норма задумана Минтрансом для запрета катания на питбайках, но под нее, говорит господин Гаевский, теперь рискует попасть и разнообразная маломощная техника индивидуального пользования с двигателями менее 100 ватт.
Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман обратила внимание на норму, запрещающую стоянку СИМ за пределами специальных парковок. «Для их размещений нужно будет делать отдельные проекты организации дорожного движения. За это все нужно будет платить администрациям городов или муниципалитетов, а у них с деньгами и так проблема,— поясняет она.— В итоге возникнут риски, ни одно СИМ разместить по правилам не получится, потому что парковок не будет. Такую норму надо вводить с отложенным сроком введения, чтобы регионы успели подготовиться, либо отказаться от нее. Будем аргументировать в рамках общественных обсуждений, почему это невыполнимо».
Обсуждение проекта изменений продлится до 20 ноября.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 5