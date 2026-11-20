«Это одно из событий в череде решений по ограничению курьеров. Особенно тех, что перемещаются на средствах индивидуальной мобильности, в особенности на самокатах и электробайках. По большому счету это ограничение мигрантов и некоторые другие действия привели к тому, что база найма сильно уменьшилась. Игроки резонно полагают, что дополнительные ограничения приведут к тому, что исполнителей заказов будет намного меньше: у них расходы на подбор и заработные платы могут существенно вырасти.