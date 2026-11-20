Доставка тормозит переход
Как регулировать работу курьеров, не парализуя отрасль
Сервисы доставки просят отложить введение новых ограничений для курьеров минимум до 2029 года. Вводить правила следует поэтапно, уверены компании. Речь идет о поправках в ПДД, которые предложил Минтранс.
В частности, курьерам на электровелосипедах и электросамокатах хотят запретить ездить по тротуарам и пешеходным зонам. Вместо этого им придется передвигаться по проезжей части. Кроме того, курьерам потребуется получать водительские права категории «М» для управления мощными велосипедами.
Сервисы опасаются, что новые требования могут парализовать работу отрасли и привести к подорожанию доставки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний. Сейчас такая отсрочка просто необходима для отрасли, считает один из авторов инициативы, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков:
«Проект постановления правительства, опубликованный Минтрансом, не содержит даты вступления в силу. Это означает, что после его публикации он начинает действовать в течение семи дней. Мы сформулировали и направили предложение для правительства РФ — все-таки данный проект, как нам кажется, требует дополнительного анализа и проработки.
Необходимость в таком обращении появилась из-за вопросов безопасности на дорогах общего пользования, тротуарах, в зонах общественной инфраструктуры.
Кроме того, в моменте целая отрасль не может выполнить часть требований. Данный проект предполагает, что вся коммерческая доставка, включая маломощные СИМ и электровелосипеды, которые попадут под категорию «мопед», должна будет переместиться на правую часть дороги.
Для управления электровелосипедами, которые попадут под категорию «мопеды», а таких будет абсолютное большинство, необходимы права категории «М». В Москве и области — порядка 50 тыс. велокурьеров, большая часть из которых как раз ездит на мощных электровелосипедах, в Санкт-Петербурге — порядка 20 тыс.
Это 118 академических часов теории и 18 часов практики на площадке, то есть требуется не менее двух-трех месяцев, чтобы обучить одного водителя. Заместить в моменте такое большое количество курьеров невозможно. В том числе невозможно всех пересадить на маломощные СИМ. С учетом того, что мы сейчас на пороге высокого сезона, вступление в силу таких требований сложно выполнимо для нас. Просим дать нам возможность адаптировать все процессы».
Ранее представители рынка выступали против отдельных положений проекта. В частности, они предлагали не обязывать курьеров получать водительские права. Теперь бизнес фактически сменил тактику: вместо отмены правил он добивается хотя бы отсрочки. Если ввести такие нормы сейчас, это может сказаться на сроках и стоимости доставки, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко:
«Это одно из событий в череде решений по ограничению курьеров. Особенно тех, что перемещаются на средствах индивидуальной мобильности, в особенности на самокатах и электробайках. По большому счету это ограничение мигрантов и некоторые другие действия привели к тому, что база найма сильно уменьшилась. Игроки резонно полагают, что дополнительные ограничения приведут к тому, что исполнителей заказов будет намного меньше: у них расходы на подбор и заработные платы могут существенно вырасти.
Меры принимаются постоянно, и какой именно фактор повлияет на увеличение стоимости, не вполне очевидно.
Отсрочка на два года — мера, которая может привести к тому, что как минимум риски будут минимизированы и у служб доставки будет время подготовиться к разрешению этой ситуации. Но в любом случае рано или поздно это будут дополнительные расходы, влияющие на стоимость».
Согласно законопроекту, к категории мопедов хотят приравнять все электровелосипеды с мощностью двигателя от 250 Вт и скоростью выше 25 км/ч. Кроме того, в местах с высокой проходимостью движение электротранспорта могут ограничить специальными знаками. Для контроля скорости электровелосипеды курьеров, по предложению бизнеса, придется оснащать отдельными модулями. Эти меры действительно могут быть полезными, говорит эксперт в сфере транспортного консалтинга, основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:
«Транспортные средства, которые есть у курьеров, неоднозначны. Их сложно определить к той или иной категории, а поправки в ПДД позволяют как раз-таки это сделать благодаря мощности, которая есть у транспортных средств курьеров. Если честно, проблема с курьерами значительна в пешеходных зонах и на тротуарах, потому что доставщики едут как вздумается. Большинство курьеров сигналят в спину, носятся по тротуарам, едут с гораздо более высокой скоростью, чем требует ситуация, и в целом все это вызывает социальный конфликт.
Считаю, что новые правила могут помочь повысить безопасность. Но соглашусь с курьерскими сервисами, что необходимо дать время на обучение и получение прав тем курьерам, у которых транспортные средства подпадают под категорию «мопедов». Или же нужно дать возможность сервисами доставки сменить транспорт. Кроме того, нужно развивать велоинфраструктуру, по которой эти курьеры смогут ездить безопаснее, будут заметны на проезжей части и будут занимать то пространство, которое предназначено для них».
По оценке участников рынка, если новые правила введут без переходного периода, работа служб доставки может остановиться на несколько месяцев.
Бизнес также опасается, что дополнительные расходы в итоге лягут на покупателей. “Ъ FM” направил запрос в Минтранс с просьбой пояснить необходимость этих мер.