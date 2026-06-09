В кикшеринг добавляют ограничений

В Москве может стать меньше самокатов. В МВД попросили Центр организации дорожного движения снизить квоту для сервисов аренды, сообщает РБК. По данным ведомства, с начала года в столице произошло 306 аварий с участием самокатов и велосипедов. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Власти хотят ограничить число самокатов прежде всего из-за того, что их часто оставляют в неположенном месте, считает эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн:

«Сейчас власти могут регулировать деятельность кикшерингов, обязательно в том или ином районе прямо по часам убирать брошенные самокаты. В каких-то локациях действует три часа, в каких-то час. Далее парковки: власти города создают специально выделенные места, чтобы самокаты не мешали другим участникам движения. Мы наблюдаем, что и на дорогах, и на тротуарах есть брошенная техника. Действительно, неудобно, когда 20-30 самокатов полностью перекрывают тротуар и, например, мамы, гуляющие с колясками, вынуждены выходить на проезжую часть.

Я уверена, что все участники дорожного движения могут сбалансированно прийти к тем условиям, чтобы ни бизнес, ни пользователи СИМ, ни другие участники дорожного движения не страдали. Если мы берем цифры, то рост аварийности происходит ежегодно. Но если учесть, что параллельно кратно увеличивается количество СИМ, то именно динамика аварийности снижается».

По данным МВД, в четверти всех аварий с самокатами за рулем были несовершеннолетние. Всего пострадали 320 человек. Сервисы аренды активно борются с проблемой, заметила директор по коммуникациям «Юрент» Юлия Лебедева. Но, по ее словам, сокращение парка кикшерингов может помешать этой работе:

«Почти всегда аккаунты, подтвержденные через Mos ID, подросткам передают родители, старшие братья, сестры или друзья. По сути, мы видим, что взрослые осознанно поощряют управление самокатом детьми.

Это прямое нарушение правил пользования сервисом и, что гораздо серьезнее, — огромный риск как для самого ребенка, так и для окружающих. А в Москве, я напомню, за это предусмотрено серьезное наказание — в штраф 100 тыс. руб. Сейчас, помимо технических решений, мы делаем акцент на просветительской работе. Наша важнейшая задача — обучать правилам дорожного движения и напоминать родителям, что самокаты — это полноценный транспорт и детям за его рулем не место.

Мы совместно с дептрансом Москвы и другими операторами кикшеринга готовим комплексный план мероприятий по повышению безопасности поездок. Он включает в себя ряд инициатив: это и социальные кампании, и усиление рейдовых мероприятий. Хочется также отметить, что снижение квот на кикшеринговые самокаты неминуемо приведет к росту числа частных средств индивидуальной мобильности, которые, в отличие от арендных, напомним, никак не регулируются».

Недавно Минцифры предложило использовать биометрию для аренды электросамокатов, в первую очередь чтобы пресекать поездки несовершеннолетних. Механизм предполагается применять не повсеместно, а при выявлении аномалий, например, когда сервис заподозрит, что устройством управляет ребенок. Среди других мер, которые обсуждаются в правительстве, — ужесточение ПДД. Например, установка приоритетов для езды: велодорожка, затем правый край дороги и в последнюю очередь тротуар. Но ограничение числа самокатов только увеличит неудобства для жителей столицы, считает пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев:

«Механизм снижения квоты так же, как и механизм ее возврата, является все-таки частью регулярной работы, которая совместно проводится городом и сервисами аренды. Направлена она на дальнейшее снижение количества негативных инцидентов. Я напомню, что в прошлом году нам удалось снизить число аварий на 60% по сравнению с предыдущим сезоном. В качестве целевого ориентира мы используем метрику — менее одного ДТП на 100 тыс. фактических поездок. И вот сейчас, по нашим данным, она имеет минимальное превышение.

В мировой практике аварийность российских сервисов — это самый низкий показатель.

При это число самокатов — это все-таки не абстрактное значение, а результат аналитической работы. Поэтому его сокращение в первую очередь отразится именно на транспортной функции СИМ, на комфорте передвижения москвичей. Департамент транспорта, как и другие представители городских властей, неоднократно подчеркивали важную транспортную роль электросамокатов, поэтому мы не ожидаем существенного изменения устоявшегося сценария. При этом, конечно же, количество нарушений должно продолжать снижаться».

По данным дептранса, всего в городе доступно 60 тыс. самокатов, 16 тыс. электровелосипедов и 4 тыс. электроскутеров. Три крупнейших оператора кикшеринга отчитывались, что только за апрель было совершено более 8 млн поездок.

Астон О`Cалливан