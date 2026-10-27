Whoosh переведет сотрудников на четырехдневку и сократит зарплаты
Сервис по прокату самокатов и велосипедов Whoosh объявил о временном переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижении заработной платы на 20%, пишут «Ведомости».
Мера затронет руководство и работников головного офиса. Сокращенный график будет действовать с ноября 2026 года по март 2027 года.
Представитель Whoosh пояснил, что решение связано с адаптацией расходов к зимнему периоду, а также с оптимизацией издержек и повышением операционной эффективности.
Переход на четырехдневную рабочую неделю происходит при ухудшении финансовых показателей компании. В 2025 году выручка ПАО «Вуш холдинг» снизилась на 13%, до 12,5 млрд руб., а чистый убыток составил 2,9 млрд руб. против прибыли годом ранее.