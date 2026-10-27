Whoosh переведет сотрудников на четырехдневку и сократит зарплаты

Переход на четырехдневную рабочую неделю происходит при ухудшении финансовых показателей компании. В 2025 году выручка ПАО «Вуш холдинг» снизилась на 13%, до 12,5 млрд руб., а чистый убыток составил 2,9 млрд руб. против прибыли годом ранее.