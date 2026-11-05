Курьеров разгонят до категории «М»
Как новые требования Минтранса повысят стоимость доставки
Бизнес выступил против новых правил для доставщиков. Серьезным препятствием для сферы может стать требование получать права категории «М», которая нужна для управления мопедами, скутерами, легкими квадроциклами.
Как следует из проекта Минтранса, проходить аттестацию должны будут все водители электросамокатов и электровелосипедов, если мощность двигателя превышает 250 Вт. Такой транспорт приравняют к мопедам.
Однако большая часть доставщиков — это трудовые мигранты, отмечают в Ассоциации операторов микромобильности, в которую входят «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. Иностранцам получить российское водительское удостоверение будет непросто из-за языковых барьеров и сложностей с оформлением документов. В результате услуги курьеров подорожают, предупреждает основатель сервиса доставки еды FoodBand Артем Халимоненко:
«Для рынка доставки новые требования могут стать серьезной проблемой, если их введут резко. Сейчас достаточно сложно найти курьера с правами категории “М”. Очень много людей уйдет из профессии из-за сложности входа, это сделает доставку более дорогой.
Но все же я согласен, что какое-то минимальное обучение у курьеров точно должно быть.
Может быть, необходимо ввести простую инструкцию с базовыми правилами, чтобы избежать самых частых аварий, ввести ответственность за объезд людей на небезопасном расстоянии. Всю необходимую информацию об управлении можно разбить на короткие уроки по 20 минут, а в конце провести онлайн-тестирование».
Кроме того, согласно новым правилам, электровелосипедам и самокатам тяжелее 35 кг запретят выезжать на тротуары. Игроки рынка считают, что это создаст дополнительные риски на дороге. Однако ограничивать движение курьеров среди пешеходов в любом случае необходимо, настаивает директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко:
«Все пространство улицы подчиняется правилам дорожного движения: и проезжая часть, и тротуар. В таком случае электросамокат и электровелосипед становятся элементами, которые им не подчиняются. Сейчас курьеры ездят абсолютно как угодно, игнорируя знаки, сигналы, направление движения, разметку. Мы хотим, чтобы города были безопасными и управляемыми, для этого все-таки надо вводить какую-то ответственность для курьеров.
Кроме того, стоит ввести четкое понимание и верификацию транспортного средства, в том числе при помощи камер, а также фиксацию конкретного курьера. Если мы стремимся использовать одни и те же подходы к организации городского движения, странно будет заставлять мотоциклистов получать права, а пользователей электробайка, очень мощного и тяжелого, — нет».
Чтобы получить права категории «М», нужно изучить теорию, пройти практику и сдать экзамен. Теоретический курс длится 104 академических часа и может быть дистанционным. Курс вождения занимает минимум 18 часов. Как отмечают эксперты, в Москве и Санкт-Петербурге обучение стоит около 60 тыс. руб.