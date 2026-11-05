Курьеров разгонят до категории «М»

Кроме того, стоит ввести четкое понимание и верификацию транспортного средства, в том числе при помощи камер, а также фиксацию конкретного курьера. Если мы стремимся использовать одни и те же подходы к организации городского движения, странно будет заставлять мотоциклистов получать права, а пользователей электробайка, очень мощного и тяжелого, — нет».