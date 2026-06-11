Акции Whoosh выросли после запуска кикшеринга в Мехико

Акции российского сервиса аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh на утренних торгах Мосбиржи росли на 7% к закрытию предыдущего дня — до 70 руб. за штуку. По данным на 12:00, котировки замедлили рост на уровне 67,54 (+3,34%).

Так бумаги Whoosh отреагировали на сообщение компании о расширении работы в Латинской Америке. Теперь самокаты можно арендовать в Мехико. Всего в парке — 1 тыс. единиц с плановым ростом до 5 тыс. Компания сравнила эффективность работы в Мехико с Москвой. «Это мегаполис с высокой плотностью населения и спросом на короткие поездки»,— пояснили в пресс-службе Whoosh. Дополнительным драйверов спроса на самокаты, считают в компании, станет чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе в Мехико.

Российский кикшеринг Whoosh вышел на рынок Латинской Америки в 2023 году. Самокаты компании доступны жителям Бразилии, Чили, Колумбии и Мексики. По итогам 2025 года парк Whoosh в регионе превышал 14,3 тыс. единиц, а в текущем году компания планирует удвоить показатель. Кроме того, 14% выручки и 20% EBITDA за прошлый год ГК «ВУШ Холдинг» заработала именно в Латинской Америке.