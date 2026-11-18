В Москве из-за снега приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве приостановили работу до улучшения погодных условий, сообщил дептранс. По прогнозу синоптиков, в столице весь день будет идти снег, температура опустится ниже нормы. Департамент рекомендовал владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «РИА Новости», что в Москве уже сформировался снежный покров высотой 2 см, в Подмосковье его высота местами достигает 3 см. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в столице ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха будет на уровне +1...3 °С. 19 ноября воздух в городе может прогреться до +2...4 °С, также прогнозируется небольшой дождь.