РБК: МВД предложило сократить число самокатов в Москве

Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассмотреть возможность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова.

В письме приведена статистика по количеству аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. Так, с января по май 2026 года оно увеличилось до 306 — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. Всего в результате таких аварий погиб один человек, 320 пострадали.

Как указал Александр Быков, ЦОДД имеет право сокращать число самокатов или электровелосипедов кикшерингового сервиса на 1 тыс. в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний. Чтобы снять ограничение, оператор кикшеринга должен устранить нарушения и направить письмо с соответствующим запросом. Помимо снижения квот господин Быков предложил рассмотреть меры воздействия на кикшеринговые сервисы в части аренды СИМ несовершеннолетним.