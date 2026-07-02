Кататься ли право имею

Прокуратура Московской области, выяснил “Ъ”, выступила против введенных запретов на прокат электросамокатов в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Надзорное ведомство считает, что у муниципалитетов нет полномочий по введению таких ограничений и эта практика противоречит законодательству. Участники рынка кикшеринга позицию надзорного ведомства поддержали. Администрации городов запреты пока не сняли, но пообещали договориться с операторами проката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Власти Люберец ограничили работу кикшеринговых компаний еще в апреле 2026 года — в самом городе, а также в Томилино, Красково, Малаховке и других поселках. Это решение было принято на заседании муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения в связи с высоким уровнем нарушений и аварийности.

Глава Люберец Владимир Волков ссылался на жалобы жителей и на нарушения парковки — электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Похожее решение приняла администрация Котельников. Власти также говорили о катающихся детях (прокат лицам младше 18 лет запрещен). Администрация Раменского городского округа ввела запрет на прокат электросамокатов в конце апреля из-за «отсутствия контроля со стороны операторов», власти Лобни — в мае.

При этом прокуратура Московской области, отвечая на запрос “Ъ”, указала на то, что принятие таких мер «не входит в полномочия муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения», поэтому Раменской и Люберецкой городскими прокуратурами «внесены представления об устранении нарушений закона». Надзорное ведомство также направило протест «на противоречащий закону правовой акт» администрации Лобни, ссылаясь на то, что «установление подобных запретов на осуществление предпринимательской деятельности не соответствует требованиям законодательства».

Постановления, которые легли в основу ограничения работы операторов кикшеринга, изначально и не были легитимными, что и подтвердила прокуратура, сказала “Ъ” директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Она ожидает, что администрации округов запреты теперь снимут. Необходимо также проверить законность эвакуаций кикшеринговых самокатов на штрафстоянку, считает эксперт, поскольку они осуществлялись на основании незаконных решений. «Надеюсь, что сезон “запретов” в Московской области закончится возможностью эффективно работать компаниям в будущем, после подписания во всех городах соглашений, где будут закреплены понятные и единые правила работы»,— считает госпожа Эрдман.

На запрос “Ъ” ответили только в администрации Люберец. Начальник управления транспорта и организации дорожного движения городского округа Александр Бобылев напомнил, что ограничения на работу сервисов вводились из-за резкого роста аварийности и нескольких сотен жалоб жителей.

Сроки действия ограничения не были установлены — они действуют до подписания операторами соглашения с администрацией.

«Мы в диалоге с операторами,— заверил “Ъ” господин Бобылев.— Сейчас мы согласовываем зоны работы средств индивидуальной мобильности, места парковок, ограничения скорости передвижения вблизи детских садов, школ, поликлиник. Закрытыми для аренды и парковки будут парки, скверы, общественные пространства». Он также рассказал о подготовке постановления, в котором будет прописана платная принудительная эвакуация электросамокатов и хранение на спецстоянке: сейчас документ еще обсуждается.

Запреты для прокатных средств индивидуальной мобильности также были введены в других городах, в том числе в Жуковском. Ассоциация операторов микромобильности обращалась в прокуратуру этого города. Решение местных властей, считает организация, не отвечает «принципам разумности, законности, обеспечения баланса публичных и частных интересов» и содержит признаки нарушения законодательства. Результаты проверки пока неизвестны.

Иван Буранов