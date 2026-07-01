Сервис велопроката и кикшеринга Lime привлек на IPO $167 млн

Специализирующаяся на аренде электросамокатов и велосипедов американская компания Lime, крупнейшим инвестором которой является Uber, привлекла на IPO $167 млн. В рамках сделки, организаторами которой выступили банки Goldman Sachs, JPMorgan и Jefferies, было продано 6,7 млн акций по цене $25 за штуку. Общий бизнес компании инвесторы оценили в $1,6 млрд, сообщает Financial Times (FT).

Как пишет FT, основанная 9 лет назад Lime стала одним из немногих игроков, «выживших в высококонкурентной и капиталоемкой индустрии микромобильности». По оценкам McKinsey, в этом секторе за последние годы было потрачено около $10 млрд инвестиций. Однако многие стартапы обанкротились.

Выручка компании в прошлом году выросла на 29% до $886,7 млн. В настоящее время бренд работает более чем в 200 городах почти в 30 странах мира.

Екатерина Наумова