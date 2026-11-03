Минтранс предложил запретить ездить на электросамокатах вдвоем

Сейчас запрет на поездки на СИМ вдвоем прописан в правилах оферты при установке кикшерингового приложения. Минтранс предлагает закрепить ограничения как федеральную норму. В проекте Минтранса отмечается, что на электросамокатах на высокой скорости ездят подростки, которые зачастую перевозят еще одного человека. Это усложняет управление СИМ, из-за чего риск столкновений повышается, а пешеходы испытывают дискомфорт.