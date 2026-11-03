Минтранс предложил запретить ездить на электросамокатах вдвоем
Минтранс России предложил запретить ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) вдвоем. Это следует из проекта поправок в Правила дорожного движения, который министерство в ближайшее время опубликует для общественного обсуждения. С текстом проекта ознакомился «Ъ».
Сейчас запрет на поездки на СИМ вдвоем прописан в правилах оферты при установке кикшерингового приложения. Минтранс предлагает закрепить ограничения как федеральную норму. В проекте Минтранса отмечается, что на электросамокатах на высокой скорости ездят подростки, которые зачастую перевозят еще одного человека. Это усложняет управление СИМ, из-за чего риск столкновений повышается, а пешеходы испытывают дискомфорт.
Среди других предложенных Минтрансом изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары, обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М и возможность вводить платную парковку для СИМ. Проект готовили три года, он многократно обсуждался на разных площадках.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «СИМ-СИМ, закройся», который выйдет на сайте в 8:00.