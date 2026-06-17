В Монреале рекордно выросли штрафы для электровелосипедистов

В прошлом году нарушители правил дорожного движения на велосипедах с электрическим приводом принесли казне Монреаля рекордные $292 тыс., сообщает Le Journal de Montreal. Это на 32% больше, чем годом ранее, следует из данных полиции Монреаля (SPVM). Оштрафовано же было 2411 человек против 1821 в 2004 году.

Основные нарушения — отсутствие шлема и несоблюдение возрастных ограничений. По канадским правилам управлять электровелосипедом можно с 18 лет или с правами на вождение мопеда.

Как отмечает газета, несмотря на то что власти города ужесточают контроль, количество подобных нарушений продолжает неуклонно расти. Журналисты издания провели эксперимент на одном из перекрестков города и за 10 минут зафиксировали 10 случаев нарушений.

Екатерина Наумова