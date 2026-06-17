В Монреале рекордно выросли штрафы для электровелосипедистов
В прошлом году нарушители правил дорожного движения на велосипедах с электрическим приводом принесли казне Монреаля рекордные $292 тыс., сообщает Le Journal de Montreal. Это на 32% больше, чем годом ранее, следует из данных полиции Монреаля (SPVM). Оштрафовано же было 2411 человек против 1821 в 2004 году.
Основные нарушения — отсутствие шлема и несоблюдение возрастных ограничений. По канадским правилам управлять электровелосипедом можно с 18 лет или с правами на вождение мопеда.
Как отмечает газета, несмотря на то что власти города ужесточают контроль, количество подобных нарушений продолжает неуклонно расти. Журналисты издания провели эксперимент на одном из перекрестков города и за 10 минут зафиксировали 10 случаев нарушений.
Увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями электровелосипедов и электросамокатов является общей тенденцией не только в Монреале, но и в других странах, включая Россию. В регионах РФ также наблюдается рост числа ДТП с участием таких средств индивидуальной мобильности (СИМ), что подталкивает как власти, так и кикшеринговые компании к ужесточению мер контроля и наказаний. Например, в Москве предлагается штрафовать на крупные суммы (до 100 тыс. рублей) за такие нарушения, как езда вдвоем или передача управления несовершеннолетним, а также за несоблюдение возрастных ограничений. В некоторых российских городах увеличивают штаты консультантов по безопасности, выявляющих нарушителей, и запускают "Школы безопасного вождения" для обучения ПДД.