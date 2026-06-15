СИМ накручивают аварийность

Число ДТП с электросамокатами в России выросло на треть год к году. За первые пять месяцев 2026-го ГИБДД зафиксировала более 1 тыс. аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). 11 человек погибли. Основная причина роста аварийности — нарушение ПДД катающимися, пишет “Ъ”. На этом фоне власти вводят ограничения и запреты, в том числе в подмосковных городах. Параллельно, Минтранс и МВД готовят новые федеральные правила для всех СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Однако проблема не только в арендных самокатах, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

«Количество частных СИМ в России уже более чем вдвое превышает число прокатных, а, по моей оценке, соотношение может приближаться и к трем к одному. Особенно заметен рост числа частных электросамокатов и моноколес по сравнению с прошлым сезоном. При этом все ограничения и меры контроля в основном касаются прокатных СИМ. На частные устройства де-факто не распространяются ни ограничения скорости, ни автоматическая фиксация нарушений, ни штрафы за агрессивную езду, хотя формально владельцы также обязаны соблюдать правила.

Тенденция к покупке частных СИМ очевидна и подтверждается дистрибуторами. В Москве это связано с ужесточением правил для прокатных сервисов: многие пользователи предпочитают купить собственный самокат, чтобы избежать штрафов и ограничений. В других городах запреты также подталкивают людей к покупке личных СИМ, тем более что в долгосрочной перспективе это зачастую выгоднее, чем пользоваться прокатом».

За пять месяцев этого года Москва стала лидером по числу дорожных происшествий с самокатами и другими СИМ. Всего 263 случая, сообщает ГИБДД. В Санкт-Петербурге за этот же период произошло 101 ДТП. 9 июня начальник столичной госавтоинспекции призвал местные власти сократить парк арендных самокатов. В мэрии инициативу ведомства пока никак не прокомментировали. Однако и эта мера вряд ли поможет, считает эксперт по новой мобильности, главный редактор изданий «Трушеринг» и «Мобилити» Полина Волкова:

«Кикшеринговые сервисы отслеживают поездки пользователей, вводят номерные знаки, интегрируются с государственными сервисами, штрафуют и блокируют нарушителей. При этом частные электросамокаты фактически остаются вне системы контроля. Тем не менее города вводят ограничения именно для кикшеринга, хотя на арендных самокатах в большинстве случаев совершаются транспортные поездки — например, от дома до метро или от метро до работы. В результате пользователи сталкиваются с зонами запрета парковки, ограничениями скорости и закрытыми маршрутами.

Логичным следствием становится рост спроса на личные средства индивидуальной мобильности. Так, по данным маркетплейсов, в ряде регионов продажи личных электросамокатов в апреле–мае выросли на десятки процентов по сравнению с прошлым годом. При этом статистика аварийности выглядит показательно. По данным ГИБДД, все погибшие в ДТП с электросамокатами в текущем году использовали личные устройства. На самокатах кикшеринговых сервисов смертельных случаев зарегистрировано не было.

Это заставляет задуматься о том, насколько эффективно регулирование, которое в первую очередь затрагивает наиболее контролируемый сегмент рынка».

Росстандарт в марте утвердил ГОСТ для номерных знаков электросамокатов. Их обязательная выдача начнется после запуска общефедерального электронного реестра.