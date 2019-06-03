11 июня, вторник
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ПМЭФ-2019

6-8 июня проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году в его программу входят направления «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и др. Интригой форума стало прошение об участии в нем основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который сейчас находится под домашним арестом. Из-за дела Калви США уже отказались посылать на форум правительственную делегацию. Последние новости и все самое важное о ПМЭФ-2019 — в теме «Ъ».

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