Более шести тысяч жителей ДНР за месяц подали заявки на паспорта РФ

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) расширят штат миграционной службы из-за наплыва заявок на получение российского гражданства, рассказал в интервью «РИА Новости» глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава ДНР сообщил, что за месяц было получено почти 6,5 тыс. заявок.

«Миграционной службой Донецкой народной республики было принято 6448 пакетов документов, отправлено 5982 уже в РФ»,— сказал господин Пушилин.

Он добавил, что понимает жалобы людей на образовавшие очереди на подачу документов, но «одновременно миллион человек вместе» не могут получить паспорта. «Некий оргпериод у нас все же есть. Связано, в первую очередь, с ажиотажем <…>. Регулярно проводятся совещания, вводятся новые моменты, исправляются какие-то недоработки, недочеты технического характера»,— заявил он.

В частности, в ДНР хотят ввести электронные очереди на выдачу гражданства РФ. Также планируется переезд центрального аппарата миграционной службы. «Здание уже нашли,— переедет в другое место, уже приспособленное для такого центра»,— сказал Денис Пушилин.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса. 1 мая президент России также упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев. Кремль обещал выдавать паспорта жителям Донбасса вне зависимости от реакции Киева.

О реакции на решение выдавать гражданство РФ украинцам — в публикации “Ъ” «Паспортозамещение».