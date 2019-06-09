Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации

Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику. Как передает телеканал РТРС, соглашение на 300 млн евро подписано президентом республики Сербской Жельки Цияновичем, председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в раках ПМЭФ.

«Договорились, что к осени должны быть подготовлены договоры прохождении газопровода через определенные территории по проекту "Газпрома". Впереди время, чтобы подготовиться. Если там будет "Газпром", мы также можем получить более выгодные цены на сам газ.»,— сообщил господин Додик.

«Турецкий поток» — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.