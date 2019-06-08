На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году посетили более 19 тыс. гостей из 145 стран мира, что стало рекордом, сообщил на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, самыми крупными делегациями были китайская и американская.

«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб.»,— рассказал господин Кобяков (цитата по ТАСС).

Как прошел второй день ПМЭФ-2019, читайте в публикации “Ъ” «Экономику задерживают органы».