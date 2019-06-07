Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками

Министр экономики России Максим Орешкин выступил против того, чтобы Центробанк владел коммерческими банками. В кулуарах Петербургского международного экономического форума министр отметил, что «неправильно», когда одна организация «регулирует, надзирает и еще владеет активами».

«У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера — это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала»,— приводит «Интерфакс» слова господина Орешкина. Он добавил, что идея запрета на покупку госбанками частных банков по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, будет рассмотрена.

В мае глава банка ВТБ Андрей Костин предложил ограничить владение Центробанком акциями санируемых кредитных организаций. Зампред Центробанка Василий Поздышев счел предложение рискованным.