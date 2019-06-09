«Мы хотим дать клиенту технологичный и прозрачный продукт»

Все больше россиян интересуются новыми инвестиционными инструментами, причем чисто тех, кто готов не просто отдавать свой капитал в управление, а самостоятельно формировать портфель, растет. Об этом в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал вице-президент Тинькофф по разработке новых продуктов Александр Емешев. Что предлагает игрокам управляющая компания Тинькофф Капитал? Есть ли для клиентов привилегии? Когда она заработает в полном объеме? Эти и другие вопросы с господином Емешевым обсудил экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов.

— Про Тинькофф все говорят достаточно активно, про инвестиционной бизнес внутри экосистемы Тинькофф тоже. Теперь, насколько я понимаю, появился новый продукт. Тинькофф Капитал — это что такое?

— Тинькофф Капитал — это управляющая компания, которую мы создаем. К концу года мы запустим первые собственные биржевые фонды. Такое решение – это логичное продолжение развития нашей онлайн-платформы Тинькофф Инвестиции. В прошлом году мы получили брокерскую лицензию, перезапустили сервис и сразу получили огромный приток частных инвесторов: в конце 2018 г. у нас было 300 тыс. клиентов, а сейчас уже больше 500 тыс. клиентов.

— Это только в Тинькофф? Я представляю, насколько вообще индустрия пошла вверх за последние два года.

— Да, индустрия взлетела. Мы увидели, что у людей появилась огромная потребность инвестировать куда-то еще, кроме традиционных банковских вкладов, они стали задавать вопросы.

— То есть они сами не понимают, каким еще способом могут инвестировать? Им нужно подсказывать?

— Да, чтобы помочь им в принятии решения, мы запустили робо-эдвайзер, который помогает собрать инвестиционный портфель. Это суперуспешный сервис, уже почти 1 млн клиентов воспользовались нашим роботом-советником и собрали портфели. При этом по-прежнему остаются люди, которые говорят: «Знаете, я хочу просто вложить свои деньги, управляйте ими сами и сделайте так, чтобы у меня был доход».

— Такой бутиковый подход или не совсем?

— Не совсем. Потому что на текущий момент 40% всех счетов на Московской бирже открывается именно через Тинькофф Инвестиции, это довольно большие объемы. Надо понимать, что тут бутиковым подходом не обойдешься. Это розница, с небольшими чеками. Сейчас мы создаем управляющую компанию Тинькофф Капитал. На первом этапе будем предлагать клиентам собственные биржевые фонды Тинькофф. Почему сразу пошли в биржевые фонды? Просто потому, что мы понимаем, что этот продукт можно получить онлайн — через мобильное приложение Тинькофф Инвестиции или личный кабинет на сайте Tinkoff.ru. Купить биржевые фонды в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции можно будет буквально в пару кликов. Продать бумаги можно будет так же легко и быстро — деньги моментально поступят на банковскую карту.

— Раньше этот процесс был достаточно сложным.

— Да, есть примеры, где до сих пор остаются сложности. Первая — время: клиент подписывает документы, ночью определяется стоимость пая, пока сделка оформляется через несколько контрагентов, человек только через два-три дня понимает, сколько активов он приобрел, при продаже — то же самое. А мы хотим от этого уйти и сделать все онлайн.

Вторая проблема — в рамках таких агентских продаж взимаются большие комиссии. А откуда они взялись? Из доходов клиента. Мы хотим все это убрать и дать клиенту чистый, прозрачный продукт, когда он просто нажимает кнопку в приложении и понимает, что купил и в каком состоянии находится его инвестиционный портфель.

— Это то, что нужно клиенту, потому что нужен короткий маршрут от денег к активу.

— Абсолютно верно. И короткий маршрут, и большая доходность.

— Интересует алгоритмизация консультационного процесса: все-таки многие клиенты на определенном уровне требуют неких консультаций, некоего индивидуального подхода. Вы сказали, что робо-эдвайзер хорошо себя зарекомендовал. В этом направлении какие есть разработки, может быть, новые технологические?

— Если говорить про Тинькофф Капитал, то стартуем мы с фонда, который будет управляться алгоритмически. То есть это тот случай, при котором человек принимает решения. По сути, это пассивное управление, но оно не привязано к индексу, там будет чуть более сложная формула. Основная задача — мы хотим, чтобы клиент заработал бОльший доход, чем при размещении депозита, но при этом не допустил больших просадок. Важно, чтобы человек получал доход, радовался и еще больше инвестировал.

Следующим шагом мы планируем сделать доверительное управление, но это уже точно в будущем году и сперва для премиальных клиентов Тинькофф Инвестиций: то есть часть людей смогут отдать деньги в доверительное управление и индивидуально работать со своими инвестициями.

— Такой продукт, где все онлайн, насколько он уникален в мире и в России? Как это можно оценить?

— У нас есть решение, которое точно взорвет российский рынок, — мы полностью раскрываем структуру всех фондов онлайн. Что это значит? У нас не будет никакого блэк-бокса вообще, то есть мы не то что будем показывать информацию, которую требует регулятор, например, стоимость чистых активов, а будем полностью показывать, какие бумаги и инструменты внутри. И все это онлайн. Если, например, произойдет рекалибровка фонда по тому или иному правилу, то пользователь это увидит мгновенно.

— Как в ETF?

— В ETF это видно на конец дня, а мы это делаем постоянно и, что важно, онлайн. Ключевая идея в том, чтобы донести до человека простую мысль — это настолько прозрачный и простой инструмент, что нечего бояться, просто нужно нажать кнопку: клиент купил какие-то бумаги и может видеть, что с ними происходит. Не нравится ему что-то, пожалуйста — он выходит из них и тут же мгновенно получает свои деньги обратно. Вот за счет такой радикальной прозрачности, мы считаем, что большое количество клиентов поверит и, в принципе, перестанет считать фонд чем-то непонятным.

— Александр, а когда клиентам ждать от вас нового продукта?

— Мы только стартовали. Сейчас мы подаем документы на лицензию в ЦБ, это займет какое-то время.

— Но ЦБ, кстати, навстречу идет, приветствует такие проекты?

— Да, коллеги поддерживают эту историю и особенно приветствуют то, что это биржевые фонды, потому что это действительно прозрачный продукт и снижает издержки на продажу, и, соответственно, клиентам достается больше доходности.

Я думаю, что уже в последнем квартале этого года управляющая компания Тинькофф Капитал начнет свою работу. Мы стартуем с двумя-четырьмя фондами, это будут и рублевые, и долларовые фонды. По нашим прогнозам, в течение первого года мы получим 100 тысяч клиентов.

— Это прилично.

— По меркам любой управляющей компании это очень даже прилично.

— Ну что ж, будем ждать. Желаю успеха. У нас в студии был Александр Емешев, вице-президент, директор по развитию новых продуктов Тинькофф.