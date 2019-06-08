Минэкономики скорректирует разрешенный размер доли иностранных инвесторов

Глава Минэкономики Максим Орешкин рассмотрит вопрос увеличения разрешенной доли иностранных инвесторов в определенных секторах экономики. «Сейчас мы с компанией "Фортум" работаем по поводу доли иностранных инвесторов, которые могут быть в отдельных отраслях, и возможности изменения этих показателей, потому что коллеги хотят инвестировать, но есть определенные законодательные ограничения»,— сообщил министр журналистам на полях ПМЭФ.

По словам господина Орешкина, соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам встречи с руководителями иностранных компаний. Кроме того, подконтрольному ему ведомству поручено улучшить процесс взаимодействия с инвесторами и сделать его более прозрачным.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research свидетельствуют об усилении выхода международных инвесторов с российского фондового рынка. Так, за пять месяцев 2019 года с российского рынка акций вывели свыше $1 млрд. «Медвежьи» настроения связаны с сохраняющимися рисками расширения санкций против России, арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также внешнеторговой политикой США.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «$1 млрд покинул Россию».