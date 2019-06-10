ЦКАД достроят в 2022 году

Полностью Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) (A-113) будет открыта к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Отдельные очереди ЦКАД, да, были задержки, признаю. И общая на сегодняшний день ситуация такова, что весь ЦКАД целиком планируется ввести не в 2020 году, как планировалось, а в 2021-м — в начале 2022-го»,— сказал он в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ). По мнению господина Иванова, задержка связана в том числе с инфляцией и ростом цен на материалы. «Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было на космодроме Восточный»,— сказал Сергей Иванов.

Строительство новой скоростной трассы A-113 (ЦКАД), платной альтернативы Малой бетонки (А-107), протяженностью 530 км началось в 2014 году. Общая стоимость проекта ЦКАД первоначально составляла 300 млрд руб., затем была увеличена до 313 млрд руб. «Автодору» поручали сначала закончить стройку в 2018 году, а затем передвинули сроки на декабрь 2020 года.

В начале 2019 года Счетная палата обвинила «Автодор» в срыве сроков строительства ЦКАД. Руководителя автодора Сергея Кельбаха отправили в отставку, его место занял Вячеслав Петушенко. Позднее он заявил, что отставание при строительстве ЦКАД произошло из-за качества проекта, земельных вопросов и искусственных сооружений.

Подробнее об увеличении стоимости дороги — в публикации “Ъ” «В ЦКАД вложат еще 45 млрд рублей».