Mail.Ru будет развивать сервис каршеринга с Nissan

Mail.Ru Group будет развивать сервис каршеринга совместно с «ВЭБ-лизингом» и Nissan, соответствующая договоренность была достигнута на полях Петербургского международного экономического форума, пишет газета «Ведомости».

По информации издания, «ВЭБ-лизинг» уже заплатил за первую партию из 250 автомобилей Nissan Qashqai российского производства. В течение года парк планируется увеличить до 10 тыс.

Ранее стало известно, что Mail.Ru Group ведет переговоры о покупке доли в каршеринге YouDrive. Как сообщал “Ъ” глава Mail.ru Group Борис Добродеев, у компании не будет полного контроля над новым сервисом.

О других планах Mail.Ru — в публикации “Ъ” «Сложность договоренностей оказалась немного недооценена».